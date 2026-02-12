A- A+

Carnaval 2026 Carnaval 2026: "Vassourão" lava ladeiras de Olinda e abre folia na cidade alta Ponto de partida foi no Mercado da Ribeira, no Sítio Histórico

Nem mesmo a chuva foi capaz de parar o cortejo do Bloco Vassourão, que abriu oficialmente o Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Na manhã desta quinta-feira (12), cerca de 100 garis da prefeitura saíram do Mercado da Ribeira, no Sítio Histórico, para promover a tradicional e simbólica lavagem das ladeiras.

Os garis contaram com apoio de um caminhão compactador, um caminhão-pipa e uma varreira mecânica. A concentração foi perto das 7h.

Trajeto

O percurso abrange vias conhecidas da cidade. Saindo do Mercado da Rubeira, eles percorreram pela Rua São Bento, sede da Prefeitura, Rua 17 de Janeiro, finalizando na Praça de São Pedro, próximo do palco ‘Pernambuco Meu País no Carnaval’.





Segundo o secretário executivo de Serviços Públicos de Olinda, Pedro Amorim, essa lavagem simbólica ocorre desde 1984 e traz todo um contexto histórico para a cidade.

“Os garis se reúnem ao som do frevo e lavam as ladeiras do Sítio Histórico para poder receber o folião que vem brincar nesse período carnavalesco”, explicou.

