Carnaval 2026: veja alterações de itinerários de ônibus para a folia em Olinda
Nova operação estará em vigor das 6h do dia 14 de fevereiro, no sábado, até às 12h do dia 18, na Quarta-feira de Cinzas
Os itinerários e pontos de embarque e desembarque de diversas linhas de ônibus serão alteradas para o Carnaval 2026 em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a operação estará em vigor das 6h do Sábado de Zé Pereira, dia 14 de fevereiro, até 12h do dia 18, Quarta-feira de Cinzas.
As alterações temporárias vão impactar itinerários das linhas diurnas e do serviço Bacurau que atendem Olinda e seu entorno [confira todas no fim do texto].
Leia também
• Carnaval 2026: corredores fantasiados animam o Centro do Recife na manhã da sexta-feira (13)
• Carnaval 2026: Festival Pernambuco Meu País abre folia do estado nesta sexta (6); confira a programação completa
• Itinerários de 120 linhas de ônibus serão alterados com interdição da Ponte Duarte Coelho; confira
"As medidas têm como objetivo garantir a segurança viária, a fluidez do tráfego e a continuidade do atendimento aos usuários do transporte público", informou o CTM.
O plano contempla a reorganização dos percursos, pontos de retorno e locais de embarque e desembarque. Tudo foi planejado de acordo com as interdições previstas nos principais corredores de acesso ao Sítio Histórico e demais polos de folia.
Expresso Carnaval
Outra opção para foliões se deslocarem para Olinda será mais uma edição do Expresso Carnaval. As linhas que atendem a cidade são: Shopping Recife/Olinda, Shopping RioMar/Olinda, Shopping Guararapes/Olinda, por R$ 30; Plaza Shopping/Olinda, com tarifa de R$ 35; e Shopping Tacaruna/Olinda, por R$ 20.
Segundo o Grande Recife, as linhas dos shoppings aceitam pagamento por meio de Pix, débito ou crédito, enquanto que nas circulares o pagamento será exclusivo pelo Vem.
Confira, abaixo, as mudanças de itinerários das linhas de ônibus para o Carnaval de Olinda:
Quando começa: 14 de fevereiro, às 6h
Quando acaba: 18 de fevereiro, às 12h
1. Linhas: 881 – TI XAMBÁ / RIO DOCE (AV. GETÚLIO VARGAS)
884 – JARDIM BRASIL / RIO DOCE
885 – SÍTIO NOVO / RIO DOCE
Sentido: Av. Presidente Kennedy / Rio Doce – Alteração de itinerário
... Av. Presidente Kennedy, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...
Sentido: Rio Doce / Av. Presidente Kennedy – Alteração de itinerário
… Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Rotatória da Av. Presidente Kennedy (sob o Viaduto da Av. Pan Nordestina), Av. Presidente Kennedy...
2. Linha: 886 – OURO PRETO / RIO DOCE
Sentido: Ouro Preto / Rio Doce – Alteração de itinerário
...Rua Romeu Jacobino Figueredo, Rodovia PE-15, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira..
Sentido: Rio Doce / Ouro Preto – Alteração de itinerário
… Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Rua Romeu Jacobino Figueredo...
3. Linhas: 030 - TI RIO DOCE / BARRA DE JANGADA
910 – PIEDADE / TI RIO DOCE
1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA)
1981 – TI RIO DOCE / TI JOANA BEZERRA
1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)
1985 – RIO DOCE (BACURAU)
1987 – TI RIO DOCE (PRÍNCIPE/CONDE DA BOA VISTA)
1992 – PAU AMARELO
1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA
1994 – CONJUNTO BEIRA MAR
1995 – PAU AMARELO (BACURAU)
2920 – TI RIO DOCE / CDU
2930 – TI RIO DOCE / DOIS IRMÃOS
Sentido: Olinda/Recife – Alteração de itinerário
...Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – Alteração de itinerário
...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Rua Alberto Lundgren, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira...
4- Linha: 1911 – OURO PRETO (COHAB)
Sentido: Olinda/Recife - Itinerário atual
...Rua Manoel Clementino Marques, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – Alteração de itinerário
...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Retorno em frente ao 7º R.O, Rodovia PE-15, Rua Manoel Clementino Marques...
5. Linha: 1940 – TI PE-15 (CIRCULAR)
Sentido: TI PE–15 / Casa Caiada - Itinerário atual
Terminal Integrado da PE-015, Rodovia PE-015, retorno defronte ao Quartel do Exército 7º RO, Rodovia PE-015, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos
Sentido: Casa Caiada / TI PE–15 – Alteração de itinerário
Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos (Ponto de Retorno), Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Rua Elesbão de Castro, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Viaduto de Ouro Preto, Rodovia PE-15, TI PE-15
6. Linha: 1971 – AMPARO
Sentido: Olinda/Recife – Alteração de itinerário
...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – Alteração de itinerário
...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...
7. Linhas: 1974 – JARDIM ATLÂNTICO
1982 – CONJUNTO BEIRA MAR / DERBY
Sentido: Olinda/Recife – Alteração de itinerário
... Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – Alteração de itinerário
...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...
8. Linhas: 1975 – AMPARO (BACURAU)
Sentido: Olinda/Recife – Alteração de itinerário
… Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Chico Science, Rodovia PE-15, Av. Pan Nordestina, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Gov. Agamenon Magalhães...
Sentido: Recife/Olinda – Alteração de itinerário
...Av. Olinda, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Viaduto da Av. Pan Nordestina (sobre a rotatória da Av. Presidente Kennedy), Av. Pan Nordestina, Rodovia PE-15, Av. Chico Science, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante...
9. Linhas: 1950 – ENGENHO MARANGUAPE / VARADOURO
Sentido: Janga/Varadouro – Alteração de itinerário
...Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Av. Getúlio Vargas, Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO)
Sentido: Varadouro/Janga – Alteração de itinerário
Praça 12 de Março (PONTO DE RETORNO), Contorno na Praça 12 de Março, Av. Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Av. José Augusto Moreira, Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti.