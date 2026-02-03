A- A+

mobilidade Carnaval 2026: veja dias e horários com maior fluxo nas rodovias de Pernambuco Dados são as concessionárias Rota dos Coqueiros (CRC) e Rota do Atlântico (CRA) parcerias público-privadas que conectam as estradas do estado

Com o Carnaval se aproximando, um maior fluxo de veículos é esperado para as rodovias que dão acesso ao Litoral Sul de Pernambuco. Assim, é necessário ficar atento às melhores rotas e horários para aproveitar o feriado e a festa da melhor forma possível.

Na Rota dos Coqueiros (PE-024), nas rodovias que conectam a Região Metropolitana do Recife (RMR) ao Litoral Sul de Pernambuco, o fluxo deve reunir 79.542 veículos, número 11,3% superior ao observado no Carnaval do ano passado.

O fluxo maior vai acontecer na sexta-feira (13), entre 13h e 16h; domingo (15) e quarta-feira de cinzas (18), das 9h às 13h; e na segunda-feira (16) e terça-feira (17), entre 10h e 12h.

Já na Rota do Atlântico (PE-009), a expectativa é de que 162.790 veículos circulem pela rodovia durante o Carnaval, mais especificamente de 12 a 18 de fevereiro. Isso representa um crescimento de 9,1% em relação ao registrado no mesmo período de 2025.

A maior movimentação na rodovia deve ocorrer na sexta-feira (13), entre 14h e 17h, no sábado (14), das 9h às 13h, e na quarta-feira de cinzas (18), entre 9h e 13h.

Os dados são as concessionárias Rota dos Coqueiros (CRC) e Rota do Atlântico (CRA) parcerias público-privadas que conectam as estradas do estado. Confira tudo no quadro abaixo:

Fluxo de veículos na Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico, em Pernambuco. - Foto: Divulgação/CRC

Atenção e planejamento na viagem

As concessionárias orientam que os usuários "planejem a viagem, escolhendo os horários mais tranquilos e contribuindo para uma melhor distribuição do tráfego ao longo dos dias de folia".

Para uma viagem mais segura, a recomendação é optar pelas pistas automáticas das praças de pedágio, equipadas com sensores de TAGs eletrônicas.

"Quem não utiliza o dispositivo pode ativar o serviço antes de viajar. O pagamento por aproximação com cartão de débito ou crédito também é uma alternativa prática que ajuda a reduzir o tempo de deslocamento", completam as concessionárias.

As concessionárias também vão operar com planos especiais para o Carnaval.

“Teremos reforço operacional com ampliação da equipe, realocação de viaturas em pontos estratégicos, monitoramento intensivo das rodovias por equipes em campo e pelo Centro de Controle Operacional (CCO), além de apoio operacional ao usuário e ações voltadas à segurança viária e à fluidez do tráfego. Nas praças de pedágio, os papas-filas estarão em ação para antecipar a venda do pagamento, contribuindo para agilizar as filas", afirma Carlos Cruz, Coordenador de Tráfego das concessões.

Fluxo de veículos na Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico, em Pernambuco. - Foto: Divulgação/CRC

Prevenção e segurança

Para prevenir qualquer tipo de acidente e garantir maior segurança, é preciso fazer a manutenção preventiva do veículo em dia e adotar uma postura responsável ao dirigir.

Confira, abaixo, recomendações de segurança da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para viajar nas rodovias do estado:

- Faça a manutenção no veículo

- Descanse antes de pegar a estrada

- Confira a previsão meteorológica para o trajeto

- Use cinto de segurança

- Não dirija depois de beber

- Respeite os limites de velocidade

- Ultrapasse somente em locais permitidos

- Não use o celular enquanto dirige

Em caso de imprevistos, os usuários podem contar com assistência gratuita 24 horas por dia, incluindo atendimento pré-hospitalar, reboque e carro-pipa. Os serviços podem ser acionados pelas centrais de atendimento: 0800 281 0281 (Rota dos Coqueiros) e 0800 031 0009 (Rota do Atlântico).

Destinos mais desejados

O crescimento do fluxo está relacionado ao aquecimento do turismo no litoral. De acordo com pesquisa da Booking.com, dentre os destinos brasileiros mais buscados para o período do Carnaval, há uma forte predominância de cidades litorâneas.

De acordo com o levantamento, Porto de Galinhas, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, é o segundo destino mais desejado do país.

