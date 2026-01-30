A- A+

OLINDA Carnaval 2026: Virgens do Bairro Novo completam 73 anos de história; desfile terá 12 trios elétricos Prefeitura de Olinda monta esquema de trânsito especial para o bloco; agentes de mobilidade vão orientar os condutores ao longo do percurso

As Virgens do Bairro Novo de Olinda, diferentemente dos anos anteriores, acontecem neste próximo domingo (1º), com a concentração na Praça 12 de Março. Os interessados em participar devem se inscrever até a próxima sexta-feira (30). As inscrições são realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, no Hotel Costeiro, localizado na Avenida Beira Mar, em Olinda.

A inscrição custa R$ 50, com direito a camisa, copo, crachá e uma caixa de cerveja, que será entregue às Virgens no Café da Manhã Oficial do bloco. Porém, na edição deste ano, as 50 primeiras inscrições foram gratuitas.

"Neste ano, conseguimos realizar um pedido antigo dos foliões que desfilam há muito tempo, que pediam algum tipo de gratuidade durante o período das inscrições. Por isso, as 50 primeiras inscrições foram de graça. Os inscritos vão receber a camisa, crachá, copo, seis latinhas de cerveja e ainda vão ter direito a um café da manhã no Hotel Costeiro", explicou Roberto Feitosa, organizador do bloco.

"Depois, eles vão para o concurso de fantasia no cordão com direito aos primeiros lugares, que recebem uma premiação em dinheiro e mais troféus. E os segundos lugares, que recebem apenas troféus", continuou.

Tradicionalmente, o bloco, que desfilava uma semana antes da abertura do Carnaval, teve a data redefinida por motivos de segurança. Na data tradicional do bloco, diversas outras agremiações e eventos semelhantes acontecem, exigindo as forças de segurança a dividirem seus efetivos. Com a data antecipada, a Polícia Militar poderá atuar com mais eficiência e cautela no evento.

Categorias e premiações

O julgamento e a premiação acontecem na Praça 12 de Março, e os inscritos concorrerão a oito categorias: Luxo, Originalidade, Grupo, Destaque, Mais Pura, Mais Malamanhada, Mais Tímida e Mais Sapeca. O organizador do evento, Roberto Feitosa ressaltou que existe uma média, baseada nos anos anteriores, de 100 inscritos, distribuídos nas 8 categorias.

"Na realidade, a gente não tem uma expectativa fixa de uma quantidade média de pessoas para sair, a gente faz a média com base nos últimos anos. Por questões de custos, de segurança e outras coisas, estipulamos uma média de 100 inscritos para oito categorias. A gente faz média de mais ou menos 100 inscritos em oito categorias que são Luxo, Originalidade, Grupo, Destaque, Mais Pura, Mais Malamanhada, Mais Tímida e Mais Sapeca", ressaltou o diretor.

Apenas o primeiro lugar das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e Grupo receberá o prêmio em dinheiro no valor de R$1.000 (mil) e um troféu. Das outras categorias, igualmente, apenas o primeiro lugar receberá o prêmio em dinheiro no valor de R$500 (quinhentos) e um troféu.

O segundo lugar de todas as categorias recebe apenas troféu. Ao todo, são R$6.000 (seis mil) em prêmios.

No ano de 2026, o desfile das Virgens do Bairro Novo de Olinda completam 73 anos de história. Foto: Ricardo Fernandes / Arquivo Folha de Pernambuco

Atrações do evento

Para celebrar os 73 anos de existência do bloco, a programação reúne 12 trios elétricos, valorizando a multiculturalidade de ritmos do Carnaval de Pernambuco.

As atrações de destaque são Michele Andrade, Flay, André Marreta e Kelvis Duran. E, para completar a programação, estão confirmados: Banda Y9, Banda Tentação, Banda É Farra, Vai D3, Asas da América, Jefferson Rouche, Renatto Pires, Som da Terra, Everton Freitas e Allan Dibôa.

Trânsito: interdições e desvio

A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Olinda preparou um esquema especial de trânsito para o bloco, com o intuito de garantir a segurança dos foliões, moradores e motoristas durante a realização do evento — que faz parte oficialmente do calendário das prévias carnavalescas da cidade.

A interdição terá início na Rua do Sol, seguindo pela Praça 12 de Março e pela Avenida Getúlio Vargas, até a altura da Rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo. Esse esquema funcionará a partir das 7h, podendo se estender até às 21h, de acordo com a dinâmica do desfile e a dispersão do público.

Para os motoristas que trafegam no sentido Recife–Olinda, haverá um ponto de orientação nas proximidades do Armazém Acha Aqui, no Varadouro. A partir desse ponto, os veículos poderão seguir como rotas alternativas pelas avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire ou pela PE-15, via Bultrins.

Já no sentido Olinda–Recife, os veículos de menor porte deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite, seguindo em direção à Avenida Carlos de Lima Cavalcanti e ao bairro de Bultrins. Nesse mesmo itinerário, ônibus e caminhões serão direcionados para a Rua Marcolino Botelho, nas proximidades do Shopping Patteo.

Agentes de mobilidade estarão posicionados ao longo do percurso para orientar condutores e garantir fluidez e segurança no tráfego.

Cronograma

7h30 : Café da manhã oficial das Virgens do Bairro Novo no Hotel Costeiro;

9h : Arrastão das Virgens com orquestra de Frevo do Maestro Carlos Rodrigues. Em seguida, terá saída no Hotel Costeiro seguindo pela beira-mar de Olinda até à Praça 12 de Março;

9h30 às 11h30 : Julgamento das Virgens e concentração na Praça 12 de Março;

12h : Saída do desfile.

Sete décadas de história

Com sete décadas de existência, a história das Virgens do Bairro Novo começou em 1953, quando um grupo de rapazes de Olinda resolveu organizar, durante o período carnavalesco, um jogo de futebol à fantasia.

Na época, as fantasias eram confeccionadas manualmente em papel crepon pelos próprios participantes. O local escolhido para a partida “desfile” foi a Praia do Farol, sendo transferido, nos anos seguintes, para a Praia de Bairro Novo.

Já no segundo ano, as "virgens" começaram a contar com a ajuda de suas mães, irmãs e namoradas, que, além de emprestarem as roupas, ainda ajudavam na confecção e preparação. Desde então, o bloco se tornou um marco histórico e tradicional da abertura do Carnaval de Pernambuco.

Veja também