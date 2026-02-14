A- A+

carnaval 2026 Bloco LGBT Minhoqueens comemora 10 anos em SP: 'a gente existe e merece respeito' Bloco foi criado por um grupo de amigos que queria pular o Carnaval como drag queens no Minhocão

Desfilando a partir da esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, na República, o Minhoqueens, um dos maiores blocos de rua LGBT+ do carnaval de São Paulo, celebra 10 anos em 2026 neste sábado (14) reunindo os artistas Lia Clark, MC Xuxu, Drag Baiana, Paola Cadillac e Mama Darling.

"O Minhoqueens nasceu do desejo de existir com liberdade nas ruas", conta Mama Darling, organizadora do bloco. "Ao longo de uma década, o Minhoqueens ajudou a consolidar o Centro de São Paulo como território de expressão da cultura LGBTQIAPN+, transformando ruas e espaços históricos em palcos de celebração, liberdade e pertencimento".

A concentração começou às 12h e o trio elétrico saiu às 14h. A dispersão será às 17h no Shopping Light. A expectativa da organização do bloco é receber 500 mil pessoas.

Criado por um grupo de amigos que queria pular o Carnaval como drag queens no Minhocão, o Minhoqueens toca pop nacional e internacional e funk.

"A gente está na rua para mostrar que a gente existe e merecemos respeito", diz a drag queen, reforçando que o bloco recebe todos os públicos e que mulheres se sentem mais seguras no espaço, porque o assédio é mais raro. "A gente tem um público majoritariamente LGBT e qualquer pessoa, seja mulher, homem, cis, trans, heterossexual vai se sentir muito bem abraçado e acolhido", diz.

As comemorações dos 10 anos do Minhoqueens começaram já no pré-Carnaval, com festas no Fabrique, na Tokyo e no Edifício Martinelli, e seguem após o desfile, com after neste sábado, 14, e na segunda-feira, 16, na Kat Klub; e também no domingo, 15, no Club Hotel Cambridge.

