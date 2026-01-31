A- A+

CARNAVAL Fisioterapeuta dá dicas de como se preparar para a maratona do Carnaval Para os mais animados é preciso ter uma preparação de corredor de maratona

O Carnaval oficial é daqui duas semanas, porém, cidades como Olinda, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro já estão recebendo o pré-carnaval com dezenas de blocos de rua espalhados.

E, para os mais animados, que gostam de ir em vários durante o dia, é preciso ter uma preparação de corredor de maratona. Por isso uma série de cuidados com o corpo deve ser tomada.

"O normal é que as pessoas fiquem muito tempo em pé, caminhando por longos trechos, pulando. Isso exige uma carga maior da musculatura e dos ossos, que nem sempre estão preparados para esse tipo de esforço", alerta o fisioterapeuta Renato de Paula, doutor em Bioquímica Médica pela UFRJ/Imperial College de Londres e PhD em Neurociência.

Segundo de Paula, o ideal é que os foliões venham de uma longa e frequente preparação corporal, mas o carnaval já está batendo à porta.

"Mesmo assim, é possível seguir alguns cuidados básicos que vão ajudar nos dias de festa", afirma.

Exercícios

Cuidar da força e da mobilidade é um bom começo antes de colocar o bloco na rua.

"Esses exercícios são simples e podem ser feitos em casa, como sentar-se e levantar-se do sofá 30 vezes, dividindo o movimento em três séries. É indicado, ainda, fazer exercícios de flexão usando uma parede ou apoiando os joelhos no chão. Usar faixas elásticas ou halteres também é interessante. Já está comprovado cientificamente que a força muscular aumenta os hormônios que protegem contra inflamações", explica.

Alongamento

Fazer alongamentos é um hábito que deve ir muito além do carnaval, sendo incorporado ao dia a dia.

"Como as pernas sofrem mais nos blocos e nos sambódromos, o recomendado é dar uma atenção especial a joelhos e tornozelos. Essas articulações recebem muito impacto e podem apresentar problemas", diz o fisioterapeuta.

O profissional recomenda alongar as pernas, esticando os pés para que toda a musculatura das pernas fique relaxada.

"Rodar os pés com delicadeza também é indicado. Não esqueça de girar os punhos, os ombros, o quadril e os joelhos para diversificar os movimentos e evitar a fadiga", afirma de Paula.

Alimentação e hidratação

No ritmo intenso da folia, a boa alimentação e hidratação se perdem entre confetes e serpentinas. Mas é aí que está um dos quesitos mais importantes para o folião não atravessar o samba.

"Em uma maratona como essa, faça refeições leves, de preferência com proteínas, carboidratos e vegetais", diz.

