Sáb, 14 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
carnaval 2026

Lula chega a Salvador, onde deve acompanhar o carnaval no camarote do governo do Estado

Presidente saiu de Recife, onde acompanhou o Galo da Madrugada, e foi recepcionado na Bahia pelo governador petista Jerônimo Rodrigues

Reportar Erro
Lula chega a Salvador, onde deve acompanhar o carnaval no camarote do governo do EstadoLula chega a Salvador, onde deve acompanhar o carnaval no camarote do governo do Estado - Foto: Reprodução/Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Salvador (BA), onde vai acompanhar o carnaval no circuito Osmar (Campo Grande), no camarote do governo do Estado. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) publicou nas redes sociais um vídeo recepcionando Lula e o ministro da Casa Civil e ex-governador do Estado, Rui Costa (PT), na base aérea da capital baiana.

Leia também

• Lula cumprimenta foliões e tem recepção calorosa no Galo da Madrugada

• Lula acompanha Galo da Madrugada no camarote oficial do bloco

• Vestida com a bandeira de Pernambuco, Raquel Lyra ressalta alegria de receber Lula

Nesta manhã, Lula acompanhou o desfile do Galo da Madrugada em Recife (PE), ao lado do prefeito João Campos (PSB) e da governadora Raquel Lyra (PSD).

O presidente vai para o Rio de Janeiro na manhã de domingo. À noite, ele estará em um camarote para acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenageá-lo. O presidente não vai participar do desfile.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter