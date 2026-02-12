Qui, 12 de Fevereiro

Carnaval

Tumaraca abre o Carnaval do Recife com batuque, ancestralidade e protagonismo feminino

Encontro de nações de maracatu marcou a abertura da folia no Marco Zero e deu início à programação que homenageia Lenine, Madeira do Rosarinho e a iyabassê Carmen Virgínia

Abertura do Carnaval do Recife em 2026 - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) Karynna Spinelli/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) Karynna Spinelli/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) Karynna Spinelli/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) Karynna Spinelli/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval do Recife // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval do Recife // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval do Recife // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval do Recife // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
  Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine, homenageado/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval do Recife // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval do Recife // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
  Encontro de Nações de Maracatu no carnaval de Recife. Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco
    Encontro de Nações de Maracatu no carnaval de Recife. Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco
  • Encontro de Nações de Maracatu no carnaval de Recife. Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco
    Encontro de Nações de Maracatu no carnaval de Recife. Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco
  • Imagens do publico durante o show de Lenine // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
    Imagens do publico durante o show de Lenine // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
  • Imagens do publico durante o show de Lenine // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
    Imagens do publico durante o show de Lenine // Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
  Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine e Liniker/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine e Liniker/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine e Liniker/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine e Liniker/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
  • Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine e Liniker/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco
    Abertura do Carnaval 2026 (Marco Zero) show de Lenine e Liniker/Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O Carnaval do Recife 2026 começou oficialmente nesta quinta-feira (12), no Marco Zero, com o Tumaraca, tradicional encontro das nações de maracatu de baque virado que abriu os festejos ao som dos tambores, da ancestralidade e da força da cultura afro-pernambucana. 

A apresentação reuniu foliões no principal polo da festa e marcou o início da programação do carnaval, que este ano tem como tema “Carnaval do Futuro”.

Antes do Tumaraca, os Clarins de Momo de Pernambuco anunciaram a chegada do reinado de Momo, às 17h. 

Na sequência, o Encontro de Nações de Maracatu tomou conta do palco com a participação de 13 grupos, além das convidadas Luedji Luna, Karynna Spinelli e Gabi do Carmo, do grupo Bacnaré e da força vocal do Voz Nagô, coletivo formado exclusivamente por mulheres.

A edição deste ano do Tumaraca trouxe como tema “Empoderamento e Protagonismo Feminino: Canto para Iyabás”, destacando o papel das mulheres no maracatu e reverenciando o sagrado feminino.

Homenageado do Recife
Após a apresentação do Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu, a abertura oficial do Carnaval do Recife 2026, no palco do Marco Zero, nesta quinta-feira (12), segue com a apresentação do homenageado da Festa de Momo do Recife, Lenine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

O cantor pernambucano abriu o show com Rua Da Passagem  e contou com vários convidados especiais como Anavitória, Liniker, Os Garotin são cariocas, Bongar grupo olindense) e Maestro Spok. 

A programação da noite ainda terá shows do Projeto Dominguinho com o pernambucano João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho. 

Priscila Senna com o ritmo do brega, encerra o primeiro dia de festa no Marco Zero.

