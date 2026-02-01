A- A+

Olinda Carnaval 2026: tradicionais Virgens de Bairro Novo agitaram o 1º domingo de fevereiro Para além da folia glitterinada, pane em equipamento e confusão também marcaram a prévia carnavalesca

O tradicional concurso e desfile das Virgens do Bairro Novo, uma das prévias mais emblemáticas de Olinda, abrilhantou a Praça 12 de Março, na Avenida Getúlio Vargas, em Bairro Novo, neste domingo (1º).

Com muito paetê e criatividade, a animação tomou conta das performances dos presentes. Para além da folia glitterinada, pane em equipamento e confusão também marcaram a prévia carnavalesca.

Pela primeira vez em 73 anos de história, o bloco saiu um domingo antes do habitual, para garantir a segurança das virgens e evitar a sobreposição com outros grandes eventos do período pré-carnavalesco, permitindo uma atuação mais eficiente dos órgãos públicos.

Segurança

De acordo com Mirella Almeida, a prefeita de Olinda, o planejamento estratégico do Carnaval vem sendo tratado há meses junto a Secretaria de Defesa Social (SDS). “Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo vem para brincar”, disse a prefeita, que informou que um efetivo de mais de 1.000 policiais foi escalado para acompanhar o desfile. “É para que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente precisa entregar”.

“A gente está aqui para isso, para salvaguardar. Para fazer com que as pessoas possam se divertir e brincar. Quem veio trabalhar, trabalhar de forma correta e segura e é por isso que a gente está aqui”, afirmou Mirella.

Concurso

A concentração com as apresentações individuais e em grupo, assim como o julgamento e a premiação, aconteceram na Praça 12 de Março, com início às 9h. Onde com muita irreverência e originalidade, 16 virgens, das 150 inscritas, foram premiadas em 8 categorias: Luxo, Originalidade, Grupo, Destaque, Mais Pura, Mais Malamanhada, Mais Tímida e Mais Sapeca.

“O nosso bloco é cultura pura, é tradição. Não queremos nunca perder o espírito dessa tradição dos homens vestidos de mulher, fantasiados, com originalidade e exclusividade. Trouxemos grandes atrações culturais nacionais e também da região, com bandas locais e orquestra de frevo. O objetivo é sempre prevalecer a cultura do estado, Olinda e fomentar cada vez mais atrações nacionais para que a gente deixe o evento cada vez maior”, declarou o diretor do bloco, Renato Feitosa.

Premiação

Os primeiros colocados das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e Grupo receberam um troféu e o valor de R$1.000. Nas demais categorias, o prêmio é o troféu e R$ 500. Enquanto os segundos colocados receberam como premiação um troféu.

Desfilando há 50 anos com as virgens, Antônio Martins, de 69 anos, ganhou o primeiro lugar na categoria Luxo. A fantasia de “anjo dourado”, de cerca de 30 kg, celebrava os seus “50 anos de glória”. “São 50 anos de glória mas, para mim, o tempo não importa. O melhor são as pessoas dizerem ‘eu vim aqui só para lhe ver. Isso, para mim, isso já paga tudo”.

Apesar do clima de descontração, muitos competidores aproveitaram para trazer mensagens importantes sobre meio ambiente, violência contra minorias e intolerância religiosa. Armando Fernandes, de 53 anos, levou o primeiro lugar da categoria “Mais Tímida” com a fantasia “Basta: de violência contra a mulher”.

“É um alerta aos homens. A mulher quer amor, não quer pancada, quer carinho. E basta de violência contra as mulheres, basta. Nós temos que dar carinho e amor”, disse Armando.

Também teve exaltação ao cinema brasileiro com a fantasia “homenagem ao cinema nacional”, de Taiguara Menezes, que reuniu diversos elementos do filme O Agente Secreto em uma única fantasia e garantiu o primeiro lugar na categoria “originalidade”. “Decidi homenagear o cinema nacional que, mesmo ganhando vários prêmios, muita gente ainda não valoriza”, enfatizou Taiguara.



Ao todo, 12 trios elétricos passaram pela Avenida Getúlio Vargas e fizeram a alegria das garotas. Entre as atrações que participaram do desfile estavam Allan Dibôa, Michele Andrade, a “Dona da Farra” e ex-vocalista da Limão com Mel; Flay, ex-BBB e cantora; André Marreta; e Kelvis Duran, o “Príncipe do Brega”.

Correria

Apesar da animação contagiante do público e da organização da agremiação, a saída do bloco, que estava planejada para às 13h, atrasou. O primeiro trio elétrico, sob o comando de Allan de Boa, sofreu uma pane elétrica em um dos geradores de energia e precisou ser evacuado para manutenção ainda na Praça 12 de Março.

De acordo com o presidente do bloco, Roberto Feitosa, apesar do susto e da correria, é comum que incidentes do tipo ocorram durante desfiles como o das Virgens de Bairro Novo.

“Isso acontece, o ano passado também teve um trio de uma de uma outra empresa que teve vazamento de óleo na avenida. Quando vaza o óleo, o gerador não funciona e, automaticamente, ele provoca fogo. Graças a Deus, não foi esse o caso. Foi uma pane elétrica, o gerador parou e fumaçou. Aí tivemos que evacuar o trio para que o segundo gerador que o trio tem fosse ligado e o evento continuar normalmente”, explicou o presidente das virgens.

Durante a paralisação do desfile para a manutenção do trio a equipe de reportagem da Folha de Pernambuco registrou dois incidentes com confusão e correria de populares, com a atuação da Polícia Militar (PM). A PM enviou uma nota oficial sobre os incidentes registrados.

"A Polícia Militar informa, através do 1°BPM, que foram empenhados mais de 500 policiais militares para atuar no bloco das Virgens, atuando de forma ostensiva e preventiva, garantindo a ordem pública e a segurança dos foliões. Até o presente momento, houve o registro de duas ocorrências no evento, uma de posse de drogas, na qual a conduzida estava sob posse de 01 (um) frasco de substância conhecida como 'loló', e 3 (três) invólucros de substância análoga a maconha, e a outra ocorrência, o conduzido, desacatou uma patrulha que estava lançada no evento, proferindo diversas palavras ofensivas, bem como entrou em luta corporal. O suspeito foi conduzido até a Delegacia Móvel e o procedimento ainda não foi finalizado. No mais, não houve registros de ocorrências graves ou de vulto. A operação contou com apoio de diversos batalhões da RMR, de Unidades da DIRESP, da Polícia Civil, CBMPE, Prefeitura de Olinda, GTA e Operação Lei Seca, visando prevenir e coibir delitos, evitar tumultos e garantir a integridade física da população", pontuou a PM.

Confira a lista completa das fantasias vencedoras do concurso 2026 das Virgens de Bairro Novo:

A mais sapeca

2º Gato em teto

1º Virgem que perdeu o gato

mais tímida

2º barbie

1º basta de violência (temos)

A mais malamanhada

2º Dona Cobra

1º Cleópatra

A mais pura

2º Virgínia grávida

1º Olívia palito

Destaque

2º Respeite a diversidade religiosa

1º Salve a amazônia

Grupo

2º As pernambucanas

1º Titanic malamanhado

Originalidade

2º Cop 30

1º Homenagem ao cinema nacional (O Agente Secreto no Oscar)

Luxo

2º A rainha das virgens

1º 50 anos de glória

