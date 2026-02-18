A- A+

CONTAGEM REGRESSIVA Carnaval 2027: saiba quantos dias faltam para começar a folia do próximo ano Folia de Momo em 2027 será mais cedo em relação a 2026

A "ingrata" Quarta-Feira de Cinzas chegou neste 18 de fevereiro, mas os foliões mais ansiosos já podem começar a contagem regressiva para o próximo Carnaval.

Em 2027, a folia terá seu início em 4 de fevereiro, a quinta-feira que marca a abertura oficial da festa no Recife e em Olinda.

Portanto, contando desta quarta-feira, faltam 351 dias para o Carnaval 2027.

Data móvel, o Carnaval terá este calendário no próximo ano:

4 de fevereiro: quinta-feira (abertura no Recife e em Olinda);

5 de fevereiro: sexta-feira;

6 de fevereiro: Sábado de Zé Pereira, dia do desfile do Galo da Madrugada;

7 de fevereiro: domingo;

8 de fevereiro: segunda-feira;

9 de fevereiro: terça-feira;

10 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas.

Data do Carnaval

Para saber como é calculada a data do Carnaval, é preciso lembrar que a festa de Momo está diretamente relacionada com os festejos católicos da Páscoa. A folia termina sempre 40 dias antes do Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa.

Da Quarta-feira de Cinzas até o Domingo de Páscoa, são 46 dias, período em que os cristãos católicos guardam a Quaresma – um momento espiritual e de reflexão em que também fazem algum tipo de jejum.

Como a data é flutuante, pode cair entre 4 de fevereiro e 9 de março. Já o domingo em que se celebra a Ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, sempre cai entre 22 de março e 25 de abril.

Com base em relatos bíblicos e históricos, os católicos afirmam que a ressurreição de Cristo ocorreu em um dia de lua cheia, próximo ao equinócio da primavera no Hemisfério Norte.

Por essa razão, no ano 325, a Igreja Católica realizou o Concílio de Niceia e decidiu que a Páscoa seria celebrada sempre no domingo subsequente ao surgimento da primeira lua cheia após a chegada da primavera.

Assim, como o feriado da Páscoa é variável, a data do Carnaval também segue essa mudança.

