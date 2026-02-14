A- A+

FOLIA Carnaval: 5 dicas para evitar alergias, espinhas e queimaduras na pele durante a folia Altas temperaturas aliada ao suor e maquiagem pesada podem facilmente irritar a pele

O carnaval chegou! Época de folia, fantasias, blocos de rua e muita maquiagem, glitter, brilho, entre outros produtos que podem facilmente irritar a pele. Aliado a isso, ainda temos altas temperaturas e a exposição prolongada ao sol.

Para curtir os blocos sem prejuízos, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. Segundo Raquel Venancio, professora do curso de Estética da Faculdade Anhanguera, o principal erro é ignorar a preparação da pele.

“A maquiagem de Carnaval costuma ser mais pesada e usada por mais tempo. Sem proteção adequada, a pele fica mais vulnerável a irritações”, diz.

Segundo ela, a primeira orientação é começar com a pele limpa, hidratada e protegida com filtro solar, mesmo em dias nublados.

"O protetor deve ser aplicado antes da maquiagem e reaplicado sempre que possível. Ele ajuda a prevenir queimaduras, manchas e o envelhecimento precoce”, afirma a especialista.

Venancio compartilha cinco dicas que são essenciais no cuidado com a pele durante a folia:

Lavar o rosto antes da maquiagem para remover oleosidade e impurezas;

Aplicar hidratante e protetor solar antes dos produtos;

Dar preferência a maquiagens hipoalergênicas e próprias para uso facial;

Evitar produtos improvisados, como tintas artesanais e colas comuns;

Optar por bases leves, oil free e com acabamento seco.

A especialista diz que as pessoas também devem ficar de olhos em produtos que não tem indicação dermatológica, pois podem causar reações na pele. Além disso, bases muito densas e produtos oleosos também podem obstruir os poros, principalmente em dias quentes, favorecendo o surgimento de espinhas e cravos.

Briga entre gatos: como diferenciar de uma simples brincadeira e agir sem colocar o bem-estar em risco

“O ideal é optar por produtos que permitam a respiração da pele”, orienta.

Glitter e pedrarias

"Glitters e aplicações devem ser específicos para a pele e usados com colas apropriadas. A região dos olhos merece cuidado redobrado", diz. Segundo ela, esses produtos, quando usados de forma inadequada, podem causar irritações, microlesões e desconforto, especialmente com o suor.

As opções mais indicadas por dermatologistas para tirá-los são: óleo de limpeza (como um cleansing oil), demaquilante bifásico e água micelar. Evite lenços demaquilantes, álcool de qualquer tipo e algodão seco.

Durante o uso do produto escolhido, adicione a quantidade adequada para o seu rosto ou corpo no algodão seco e passe com movimentos suaves para uma remoção eficiente.

Após a folia, remover completamente a maquiagem é essencial para a recuperação da pele. A limpeza deve ser feita com demaquilantes suaves, seguidos de produtos calmantes. “Dormir maquiada pode agravar inflamações e acne”, destaca.

Caso surjam ardência intensa, coceira, vermelhidão persistente ou sensação de queimação, ela adverte que o uso dos produtos deve ser interrompido. "Esses sinais indicam que a pele foi agredida. Nesses casos, o ideal é suspender a maquiagem e buscar orientação profissional", conclui.

Veja também