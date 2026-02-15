A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval: 7 dicas para usar o banheiro químico sem riscos à saúde Várias doenças infecciosas podem ser transmitidas durante o uso dos estabelecimentos devido à falta de higienização

O carnaval está de volta às ruas. Com a chegada da folia, a necessidade de utilizar banheiros químicos que podem ser pouco higiênicos. Por isso, ter estratégias para diminuir os riscos à saúde envolvidos nos locais, como o de ser contaminado por algum agente infeccioso, é parte importante dos cuidados básicos.

As dicas são relevantes especialmente no contexto em que o consumo de álcool reduz a liberação do hormônio antidiurético (ADH), responsável pela reabsorção de água nos rins, o que aumenta a vontade de urinar e o uso dos banheiros químicos.

Abaixo, confira sete dicas da médica infectologista do Grupo Fleury Carolina Lázari para usar a cabine sem maiores riscos à saúde:

Não toque no celular

Deixe o celular guardado durante todo o uso do banheiro, pois ao ser tocado por mãos contaminadas, o aparelho pode se tornar uma fonte persistente de contaminação mesmo após a higienização das mãos.

Evite encostar no vaso sanitário

O vaso sanitário é o local com mais bactérias por milímetro quadrado do banheiro químico. É importante higienizar o assento do vaso sanitário com álcool em gel ou lenço desinfetante antes de usá-lo.





As mulheres têm maior risco de contaminação, pois precisam se sentar para urinar, enquanto os homens conseguem ficar de pé. Com isso, elas se tornam mais suscetíveis a infecções vaginais e de pele.

Carregue lenços na pochete

O papel higiênico também pode estar contaminado, já que não é um elemento esterilizado. O ideal é levar e usar seus lenços de papel ou lenços umedecidos.

Álcool em gel antes e depois

A higienização das mãos deve ser feita antes e depois de usar o banheiro, uma vez que vírus e bactérias podem ficar presos nas unhas e causar infecções de pele ou mesmo serem transmitidas aos alimentos, causando uma infecção intestinal.

Se possível, lave as mãos

Se o banheiro tiver pia com sabonete líquido, você pode lavar as mãos. Porém, se o sabonete for em barra, não use. Os sabonetes em barra permitem que resíduos fiquem em sua superfície e ainda podem se tornar verdadeiras colônias de bactérias por acumular água no recipiente em que são guardados.

Cuidado com onde você encosta

Evite encostar nas paredes não só com as mãos, como com o resto do corpo.

Quais doenças podem ser transmitidas?

Uma boa parte das infecções que podem ser contraídas envolve a transferência de vírus e bactérias por contaminação fecal das mãos. Dessa maneira, as doenças do trato gastrointestinal e a hepatite A são as mais frequentes.

Alguns dos sintomas após o uso de banheiros mal higienizados são: diarreia, náusea, vômito e dor abdominal. Mais raramente, infecções genitais ou perianais podem ser transmitidas pelo contato com superfícies contaminadas por urina, sêmen ou secreções.

