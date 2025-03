A- A+

CARNAVAL 2025 "É o Carnaval mais autêntico do País", diz prefeito João Campos sobre a festa no Recife Prefeito do Recife esteve no tradicional café da manhã do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (1º)

Apaixonado pelo Carnaval, o prefeito do Recife, João Campos, falou sobre a grandeza do Galo da Madrugada e relembrou as homenagens do Galo Gigante deste ano.

O gestor esteve presente no tradicional café da manhã do bloco, antes do desfile deste Sábado de Zé Pereira (1º).

João Campos falou novamente sobre a beleza da alegoria, que homanageia a inclusão social e a sustentabilidade.

“A única coisa que não teve esse ano é polêmica no Galo, porque o Galo está bonito de verdade, fazendo uma homenagem ao meio ambiente, uma referência às crianças com neurodivergência e o Carnaval é isso”, brincou.

O prefeito ainda lembrou dos diferenciais do Carnaval recifense e do Galo.

“A turma até tenta, mas não consegue não. Quem conhece o Carnaval do Recife sabe que, além de grande, o Galo da Madrugada também é o Carnaval mais autêntico do País. É um Carnaval na rua, um Carnaval com diversas manifestações de cultura originárias, um Carnaval livre, um Carnaval feito de forma gratuita, juntando a todos”, completou João Campos.

O desfile do Galo da Madrugada tem início às 8h, com 30 trios elétricos e seis alegorias. Este ano, o tema é “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”.

Entre as atrações, João Gomes, Pabllo Vittar, Chico César, Priscila Senna e Michel Teló.

Prefeito João Campos no café da manhã do Galo | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

