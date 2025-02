A- A+

A Bênção dos Blocos, Troças e Agremiações, tradição histórica da véspera de abertura do Carnaval de Olinda, aconteceu na noite desta terça-feira (18), no Largo do Amparo, no Sítio Histórico, em Olinda. O momento reuniu as tradicionais agremiações carnavalescas para um momento de fé e celebração coletiva.

O encontro, que começou às 18h, marcou a presença de estandartes, bonecos gigantes, desfiles e canções típicas dos blocos de Carnaval.

O grande desfile, realizado às 19h, seguiu para a Paróquia de Nossa Senhora do Guadalupe. Em seguida, a benção do Dom André Vicente sinalizou proteção e boas energias para os mais de 70 grupos que compõem o Reinado de Momo na Marim dos Caetés.

O momento contou com estandartes e desfiles do Cariri, Elefante de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e entre outros blocos tradicionais da celebração momesca.

O coordenador da Bênção dos Blocos, Diego Leonardo, ressaltou que a principal importância do evento está na presença dos blocos da União, que simbolizam o momento de pedir paz e tranquilidade durante o Carnaval.

"A maior importância está na presença dos blocos da União, que representam esse momento de pedir paz e tranquilidade durante o Carnaval, na folia de Momo. Em 2019, quando pensávamos na celebração dos 50 anos da Paróquia Nacional de Guadalupe, era para ser um evento isolado daquele ano. No entanto, a dimensão do evento foi tão grande que decidimos dar continuidade. Hoje, já estamos no sétimo ano e na quinta edição. Vale lembrar que, apesar dos dois anos de pandemia, seguimos com esse lindo projeto", comunicou.

O secretário de Cultura e Patrimônio de Olinda, Luiz Aphonso, destacou a importância do evento, ressaltando não só a festa e a alegria, mas também o papel social das agremiações.

"Esse evento é muito importante, porque as agremiações, além da festa da carne, da alegria da fantasia, também têm uma vivência o ano inteiro, com responsabilidade social. O Carnaval também é fé, a fé do povo. Então, é um momento importante em que recebemos a bênção da Igreja Católica, do padre, do culto, para que tenhamos um Carnaval de paz, que é isso que a gente precisa: paz no Carnaval", concluiu.

Nas vésperas do Carnaval, a Bênção dos Blocos, Troças e Agremiações faz parte do calendário oficial da cidade e conta com o apoio da Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda. A celebração reforça a tradição e a importância cultural do Carnaval, promovendo a união entre as agremiações e celebrando o espírito festivo que atrai milhares de foliões para as ladeiras históricas da cidade.

