Recife Carnaval 2025: com Alceu Valença, bloco Bicho Maluco Beleza atrai multidão na rua da Aurora Bloco Bicho Maluco Beleza lotou rua do Centro do Recife; foliões cantaram junto a Alceu Valença clássicos do Carnaval pernambucano

Na tarde deste domingo (23), o Recife recebeu, pela primeira vez, o Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado pelo pernambucano Alceu Valença.

Na Rua da Aurora, o bloco atraiu milhares de foliões que puderam conferir ao vivo clássicos do carnaval, com repertório que incluiu “Voltei Recife”, “Morena Tropicana”, “Girassol” e, claro, “Bicho Maluco Beleza”.

A secretária de Cultura do Recife, Milu Megale que acompanhou a apresentação, enfatizou a riqueza cultural pernambucana e falou do empenho em trazer o bloco que sai há dez anos em São Paulo para o Recife.

"Por que a gente não trazer esse bloco para Recife, depois de dez anos se consolidando em São Paulo? Então, a nossa expectativa é a melhor possível. A rua já tá linda, as pessoas fantasiadas, um domingo de sol maravilhoso."

Segundo Milu Magale, essa pode ser a primeira de muitas prévias com a presença do Bloco Bicho Maluco Beleza. "Eu acho que a gente vai consolidar isso como uma prévia realmente da nossa cidade."

O anfitrião da festa, Alceu Valença, destacou sua ligação com a cidade e a importância do cultural do evento para perpetuar as tradições do carnaval recifense.

"A minha vida toda foi essa, eu faço a música que vem da minha alma, que vem do meu povo, que vem da minha cultura", declarou o artista pernambucano.



O clima efervescente foi palpável entre os presentes. A foliã Andrezza Montarroyos era uma das pessoas animadas que sabia de cor cada letra e estava emocionada em acompanhar o bloco Bicho Maluco Beleza. "É uma emoção maravilhosa, Alceu é um ícone da nossa cultura."

A apresentação marca a primeira vez que o bloco, já consolidado como prévia da cidade de São Paulo, se apresenta na capital pernambucana. A prévia chega para reforçar a identidade cultural do carnaval local e celebrar as tradições pernambucanas.

O sucesso da estreia promete abrir caminho para novas edições e consolidar o bloco como uma atração permanente na agenda carnavalesca do Recife.

