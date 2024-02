Bloco de Carnaval do Doutores da Alegria leva folia ao Hospital Oswaldo Cruz nesta terça-feira (6)

A- A+

Em clima de Carnaval, o Miolinho Mole, bloco do Doutores da Alegria, leva folia, divertimento e descontração ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz e ao Procape, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, nesta terça-feira (6), a partir das 9h. A organização sem fins lucrativos preparou uma programação especial para o Momo deste ano, que conta com apresentações até a quinta-feira (8).

“O carnaval está no coração de todo pernambucano, mas as crianças estão internadas e as mães e as equipes de saúde estão aqui dentro, junto delas, cuidando. Então nós também estamos aqui, trazendo essa alegria do carnaval, para que todos possam brincar”, comentou o coordenador artístico da unidade Recife do Doutores da Alegria, Arilson Lopes.

Este ano, o cortejo do bloco conta com nove palhaços. São eles: Dra. Baju (Juliana de Almeida), Dr. Dud Grud (Eduardo Filho), Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio), Dr. Gonda (Tiago Gondim), Dr. Lui (Luciano Pontes), Dr. Micolinho (Marcelino Dias), Dra. Muskyta (Olga Ferrario), Dra. Nana (Ana Flávia) e Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro. Não há voluntários e todos são artistas profissionais, com experiência em palhaçaria.

Em sua 17ª edição, o Miolinho Mole, assim como o Carnaval do Recife deste ano, homenageou a cirandeira Lia de Itamaracá e o movimento manguebeat. Os nove palhaços que participam do cortejo chamam a atenção das crianças com adereços de cabeças de caranguejo e distribuem a letra da paródia de "A Praieira", música de Chico Science e Nação Zumbi, para que crianças, mães e profissionais de saúde pudessem cantar junto. Canções tradicionais do Momo pernambucano, versões descontraídas e composições próprias, tocadas ao vivo pelos palhaços, embalam o bloco.

Doutores da Alegria nos hospitais

A apresentação desta terça não é a primeira do Miolinho Mole no Carnaval deste ano. A estreia do bloco em 2024 aconteceu nessa segunda-feira (5), no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Uma das pessoas presentes para prestigiar os palhaços foi Débora Oliveira, de 11 anos. Ela faz tratamento oncológico há um ano no Imip e, segundo sua mãe, Janeide Oliveira, o momento foi muito bem recebido. “Ela fica muito alegre quando eles chegam, fica esperando por eles, pergunta quais os dias de visita. É muito importante esse trabalho, alegra as crianças. Elas ficam tomando medicamento forte, sofrendo, isoladas, e eles chegam para cantar, para alegrar”, conta a mãe.

Após a apresentação no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e no Procape, na quarta-feira (7), a folia chega ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro. Na quinta-feira (8), é a vez do Barão de Lucena (HBL), na Iputinga, Zona Oeste, receber os palhaços. Os cortejos começam às 9h30. Para contribuir com a manutenção do trabalho, basta acessar o site oficial do Doutores da Alegria.

Confira, abaixo, a programação completa.

6/2, terça-feira, às 9h, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Procape

7/2, quarta-feira, às 9h30, no Hospital da Restauração

8/2, quinta-feira, às 9h30, no Hospital Barão de Lucena

