Carnaval Acabou o Carnaval? Fim de semana terá blocos espalhados pelo Grande Recife; confira Arrastão do Frevo, Bloco da Ressaca e Camburão da Alegria estão entre as opções

Para os fãs de Carnaval, a folia ainda não acabou. Neste fim de semana, alguns blocos ainda vão agitar a Região Metropolitana do Recife (RMR). Entre eles o Arrastão do Frevo, o Bloco da Ressaca e o Camburão da Alegria.

Arrastão do Frevo

Neste ano, o Arrastão do Frevo será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8). O cortejo sai a partir das 15h do Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.

O evento terá a participação da Orquestra Só Mulheres, do bloco Eu, Rainha!, do bloco Nem com uma Flor, além do Maracatu Baque Mulher.

Bloco da Ressaca

Intitulando-se o maior bloco da Zona Norte, o Bloco da Ressaca comemora 25 anos em 2025. A folia tem concentração marcada para as 13h deste domingo (9), na avenida Vasco da Gama, no bairro homônimo.

As atrações confirmadas são Asas da América, MC Tróia, Banda Acesso, Arturzinho Batedeira, Cleytinho Paz, Viviane Souza, Danilo Chatinho e Raffa Mendes.

O bloco fará seu percurso pela Avenida Norte, Rua da Harmonia e Estrada do Arraial - encerrando em frente ao Mercado de Casa Amarela, na Rua Padre Lemos.

Com previsão de dispersão dos foliões às 15h, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que as ruas serão liberadas após a passagem dos foliões.

Camburão da Alegria

Em Olinda, o tradicional Camburão da Alegria faz a folia de policiais militares e bombeiros que pegaram no batente durante o período carnavalesco. O bloco parte da Praça 12 de Março, em Bairro Novo, às 12h, e irá homenagear a prefeita do município, Mirella Almeida, e terá como atrações Marquinhos Balada e Banda Praktá.

À Folha de Pernambuco, o presidente do bloco, o sargento Jair Ferreira, falou que o intuito é reunir foliões que gostam de curtir um "carnaval tranquilo".

"Fazemos um carnaval para todos, não tem idade. Só vem quem quer brincar um carnaval tranquilo. Muitos dizem que não brincam em outros blocos, mas para o Camburão vêm. Nossa expectativa é sempre das melhores", falou.

Para facilitar a realização do bloco, a prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana preparou um esquema especial de bloqueios na região, que vai funcionar a partir das 7h e pode seguir até às 21h. A Avenida Getúlio Vargas será interditada na altura da Praça 12 de Março até a Rua Doutor Manoel de Barros Lima.

Neste caso, as linhas de ônibus e veículos de menor porte que passam pela Avenida Olinda, no sentido Recife-Olinda, deverão seguir pela Avenida Min. Marcos Feire, pela orla da cidade. Já para quem vem no sentido contrário, de Paulista para Olinda, deverá acessar a Av. Carlos de Lima Cavalcante e seguir pela Av. São Miguel até a Rua no Sol.

Confira outros blocos

Bloco O Urso do Oião

Sábado - concentração às 15h

Onde? Rua Henrique de Holanda, em Camaragibe

Bloco Agarra Agarra

Sábado - concentração às 18h

Onde? Mercado de Casa Amarela, em Casa Amarela, no Recife

Encontro de Blocos Líricos

Sábado - concentração às 18h

Onde? Ladeira 15 de Novembro, Varadouro, Olinda

Bloco Todos São Maestros

Domingo - concentração às 16h

Onde? Rua Pastor Evangélico Benoby Carvalho de Souza, 173, Bomba do Hemetério, Recife

