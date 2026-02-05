Ferrugem, Priscila Senna, Spok, Otto e mais: confira a programação do Carnaval de Camaragibe 2026
Agremiação terá três polos centrais de festa
O Carnaval de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, terá seis dias de folia, a partir da sexta-feira (13) até a quarta-feira (18), com mais de 56 apresentações nos três polos principais (confira a programação completa ao fim do texto).
Na programação estão, entre outros nomes, Ferugem, Otto, Priscila Senna, Michele Andrade, Revelação, Pixote, Mãe Beth de Oxum, Maestro Ademir Araújo, Spok, Almir Rouche, Coco de Umbigada, Maracatu Estrela Brilhante, Bloco Amantes da Flores, Escola de Samba Couro de Gato e muita cultura popular.
A prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (5), tema e os dois homenageados da festa. "Carnaval Camará 2026 – Nossa Raiz, Nosso Ritmo" norteia a folia na cidade. Um dos homenageados é Mestre Maureliano (in memoriam), percussionista e luthier que influenciou gerações de artistas do Manguebeat, falecido no ano passado.
Dona Céa, de 74 anos, é a segunda homenageada. Das primeiras mulheres a ser porta-estandarte, ela vivenciou todas agremiações carnavalescas da cidade.
A gestão municipal também apresentou a programação completa dos três polos centrais da cidade: Polo Camará - Pernambuco Meu País Carnaval, no Pátio de Eventos; Dona Céa, na Vila da Fábrica; e Mestre Maureliano, na Praça do Açude. A cidade terá ainda outros 10 polos descentralizados que funcionarão nos fins de semana antes e depois do Carnaval.
“Estamos trabalhando no planejamento e organização de tudo, para que a festa seja a vitrine de Camaragibe, com segurança, mobilidade e, claro, muita alegria. O turista conseguirá ver aqui artistas de renome nacional e o melhor da cultura popular, que é uma das características da nossa cidade”, disse o prefeito do município, Diego Cabral.
Para a presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rosa Santana, o município entrou, definitivamente, no roteiro turístico cultural do estado.
“Nós temos uma vocação natural para essa atividade econômica. Aqui o visitante encontra riqueza cultural, com nossos patrimônios, destinos ecológicos e, agora, um calendário de grandes eventos ao longo do ano”, destacou.
Programação
No Carnaval, a festa começa com um esquenta na sexta-feira (13), com atrações no palco montado na Vila da Fábrica e a saída do tradicional Bloco Corujão. No sábado (14), acontece a abertura oficial, no Polo Dona Céa, com a realização, pela primeira vez, da Noite dos Tambores.
Uma grande homenagem ao Mestre Maureliano vai reunir os batuques de maracatus, escolas de samba e axé. A homenageada, que dá nome ao polo, também será lembrada com um desfile de estandartes e flabelos.
A partir do domingo (15), os três polos funcionarão simultaneamente: o polo Pernambuco Meu País estreia com uma noite de muito samba e brega. No palco, Revelação, Pixote, Banda Felipe Lima e Conde. Já o Mestre Maureliano terá, em três dias, uma programação mais alternativa, que termina na terça (17), com o show de Otto.
Apesar do Carnaval encerrar oficialmente na terça-feira, o Carnaval de Camaragibe finaliza na Quarta-feira de Cinzas (18), com muita festa ainda, contando com as apresentações de Clara Sobral, Gil Júnior, Ferrugem, Michele Andrade e Priscila Senna.
Confira a programação completa:
Polo Dona Céa (Vila da Fábrica)
Sexta-feira (13/02)
19:00 - 19:30: Lia de Camaragibe
19:30 - 20:30: Dmelococo
21:00 - 22:30: Edy Fernandes
22:00 - 00:00: Bloco Corujão
Sábado (14/02)
Homenagem a Maureliano e Dona Céa
19:00 - 00:00 - Maracatu Cabeça de Nego, Maracatu Nação Encanto do Pina, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Banda de Pau e Corda 100% Camara, Escola de Samba Couro de Gato e Banda Afro Nação Camara.
Domingo (15/02)
17:00 - 18:00: Orquestra Bicho Solto
18:00 - 18:30: Cia de A a Z
18:30 - 19:00: Urso Preto Mirim
19:00 - 19:30: Urso Revelação
19:30 - 22:00: Cortejo Facc
22:00 - 22:45: Amante das Flores
23:00 - 00:00: O Bonde
Segunda-feira (16/02)
17:00 - 17:30: Urso do Oião
17:30 - 18:00: Boi Dende
18:30 - 19:00: Coco Zé do Beco
19:00 - 19:30: Coco Bezouro Mangaga
19:30 - 22:00: Cortejo Facc
22:00 - 22:30: Boi Rubro Negro
22:30 - 00:00: Eduardo Dantas
Terça-feira (17/02)
17:00 - 18:00: Lari Madiallo
18:00 - 18:30: Cia Trans de Frevo
18:30 - 19:30: Will Oficial
19:30 - 22:00: Cortejo Facc
22:00 - 22:40: Roda de Samba de Macumba
23:00 - 00:00: Banda Love Samba
Polo Camará - Pernambuco Meu País Carnaval (Pátio de Eventos)
• Domingo (15/02):
20:00 - 21:00: Pixote
21:20 - 22:40: Revelação
23:40 - 01:00: Banda Felipe Lima
01:30 - 03:00: Conde Só Brega
• Segunda-feira (16/02):
20:00 - 21:20: Tayara Andreza
21:50 - 23:10: Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo
23:40 - 01:00: Banda Mil
01:30 - 03:00: Raphaela Santos
• Terça-feira (17/02):
20:00 - 21:20: Di Fernandes
21:50 - 23:10: Spok Frevo Orquestra
23:40 - 01:00: Banda 100% Camara
01:30 - 03:00: Almir Rouche
• Quarta-feira (18/02):
19:00 - 20:00: Clara Sobral
20:20 - 21:20: Gil Júnior
21:50 - 23:10: Ferrugem
23:40 - 01:00: Michele Andrade
01:30 - 03:00: Priscila Senna
Polo Mestre Maureliano (Praça do Açude)
• Domingo (15/02):
19:00 - 20:20: Albino Baru
20:40 - 22:00: The Jonshons
22:20 - 23:40: Sambarasta
00:00 - 01:30: N'zambi
• Segunda-feira (16/02):
19:00 - 20:20: Mabuya
20:40 - 22:00: A Troça
22:20 - 23:40: Banda Nara
00:00 - 01:30: Coco de Umbigada
• Terça-feira (17/02):
19:00 - 20:20: Lodo Groove
20:40 - 22:00: Joice Alane
22:20 - 23:40: Banda Virus
00:00 - 01:30: Otto