CARNAVAL

Ferrugem, Priscila Senna, Spok, Otto e mais: confira a programação do Carnaval de Camaragibe 2026

Agremiação terá três polos centrais de festa

Carnaval de Camaragibe 2026 terá, na programação, nomes como Ferrugem, Priscila Senna, Otto e SpokCarnaval de Camaragibe 2026 terá, na programação, nomes como Ferrugem, Priscila Senna, Otto e Spok - Foto: Divulgação | Rafael Rocha/Divulgação | Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco | Paullo Almeida / Folha de Pernambuco

O Carnaval de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, terá seis dias de folia, a partir da sexta-feira (13) até a quarta-feira (18), com mais de 56 apresentações nos três polos principais (confira a programação completa ao fim do texto). 

Na programação estão, entre outros nomes, Ferugem, Otto, Priscila Senna, Michele Andrade, Revelação, Pixote, Mãe Beth de Oxum, Maestro Ademir Araújo, Spok, Almir Rouche, Coco de Umbigada, Maracatu Estrela Brilhante, Bloco Amantes da Flores, Escola de Samba Couro de Gato e muita cultura popular.

A prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (5), tema e os dois homenageados da festa. "Carnaval Camará 2026 – Nossa Raiz, Nosso Ritmo" norteia a folia na cidade. Um dos homenageados é Mestre Maureliano (in memoriam), percussionista e luthier que influenciou gerações de artistas do Manguebeat, falecido no ano passado. 

Dona Céa, de 74 anos, é a segunda homenageada. Das primeiras mulheres a ser porta-estandarte, ela vivenciou todas agremiações carnavalescas da cidade.

A gestão municipal também apresentou a programação completa dos três polos centrais da cidade: Polo Camará - Pernambuco Meu País Carnaval, no Pátio de Eventos; Dona Céa, na Vila da Fábrica; e Mestre Maureliano, na Praça do Açude. A cidade terá ainda outros 10 polos descentralizados que funcionarão nos fins de semana antes e depois do Carnaval.

“Estamos trabalhando no planejamento e organização de tudo, para que a festa seja a vitrine de Camaragibe, com segurança, mobilidade e, claro, muita alegria. O turista conseguirá ver aqui artistas de renome nacional e o melhor da cultura popular, que é uma das características da nossa cidade”, disse o prefeito do município, Diego Cabral.

Para a presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rosa Santana, o município entrou, definitivamente, no roteiro turístico cultural do estado.

“Nós temos uma vocação natural para essa atividade econômica. Aqui o visitante encontra riqueza cultural, com nossos patrimônios, destinos ecológicos e, agora, um calendário de grandes eventos ao longo do ano”, destacou. 

Programação
No Carnaval, a festa começa com um esquenta na sexta-feira (13), com atrações no palco montado na Vila da Fábrica e a saída do tradicional Bloco Corujão. No sábado (14), acontece a abertura oficial, no Polo Dona Céa, com a realização, pela primeira vez, da Noite dos Tambores.

Uma grande homenagem ao Mestre Maureliano vai reunir os batuques de maracatus, escolas de samba e axé. A homenageada, que dá nome ao polo, também será lembrada com um desfile de estandartes e flabelos.

A partir do domingo (15), os três polos funcionarão simultaneamente: o polo Pernambuco Meu País estreia com uma noite de muito samba e brega. No palco, Revelação, Pixote, Banda Felipe Lima e Conde. Já o Mestre Maureliano terá, em três dias, uma programação mais alternativa, que termina na terça (17), com o show de Otto.

Apesar do Carnaval encerrar oficialmente na terça-feira, o Carnaval de Camaragibe finaliza na Quarta-feira de Cinzas (18), com muita festa ainda, contando com as apresentações de Clara Sobral, Gil Júnior, Ferrugem, Michele Andrade e Priscila Senna.

Confira a programação completa:

Polo Dona Céa (Vila da Fábrica)

Sexta-feira (13/02)

     19:00 - 19:30: Lia de Camaragibe

     19:30 - 20:30: Dmelococo

     21:00 - 22:30: Edy Fernandes

     22:00 - 00:00: Bloco Corujão

Sábado (14/02)

Homenagem a Maureliano e Dona Céa
19:00 - 00:00 - Maracatu Cabeça de Nego, Maracatu Nação Encanto do Pina, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Banda de Pau e Corda 100% Camara, Escola de Samba Couro de Gato e Banda Afro Nação Camara.

Domingo (15/02)

    17:00 - 18:00: Orquestra Bicho Solto

     18:00 - 18:30: Cia de A a Z

     18:30 - 19:00: Urso Preto Mirim

     19:00 - 19:30: Urso Revelação

     19:30 - 22:00: Cortejo Facc

     22:00 - 22:45: Amante das Flores

     23:00 - 00:00: O Bonde

Segunda-feira (16/02)

     17:00 - 17:30: Urso do Oião

     17:30 - 18:00: Boi Dende

     18:30 - 19:00: Coco Zé do Beco

     19:00 - 19:30: Coco Bezouro Mangaga

     19:30 - 22:00: Cortejo Facc

     22:00 - 22:30: Boi Rubro Negro

     22:30 - 00:00: Eduardo Dantas

Terça-feira (17/02)

     17:00 - 18:00: Lari Madiallo

     18:00 - 18:30: Cia Trans de Frevo

     18:30 - 19:30: Will Oficial

     19:30 - 22:00: Cortejo Facc

     22:00 - 22:40: Roda de Samba de Macumba

     23:00 - 00:00: Banda Love Samba

 

Polo Camará - Pernambuco Meu País Carnaval (Pátio de Eventos)

• Domingo (15/02):

     20:00 - 21:00: Pixote

     21:20 - 22:40: Revelação

     23:40 - 01:00: Banda Felipe Lima

     01:30 - 03:00: Conde Só Brega

• Segunda-feira (16/02):

     20:00 - 21:20: Tayara Andreza

     21:50 - 23:10: Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

     23:40 - 01:00: Banda Mil

     01:30 - 03:00: Raphaela Santos

• Terça-feira (17/02):

     20:00 - 21:20: Di Fernandes

     21:50 - 23:10: Spok Frevo Orquestra

     23:40 - 01:00: Banda 100% Camara

     01:30 - 03:00: Almir Rouche

• Quarta-feira (18/02):

     19:00 - 20:00: Clara Sobral

     20:20 - 21:20: Gil Júnior

     21:50 - 23:10: Ferrugem

     23:40 - 01:00: Michele Andrade

     01:30 - 03:00: Priscila Senna

 

Polo Mestre Maureliano (Praça do Açude)

• Domingo (15/02):

     19:00 - 20:20: Albino Baru

     20:40 - 22:00: The Jonshons

     22:20 - 23:40: Sambarasta

     00:00 - 01:30: N'zambi

• Segunda-feira (16/02):

     19:00 - 20:20: Mabuya

     20:40 - 22:00: A Troça

     22:20 - 23:40: Banda Nara

     00:00 - 01:30: Coco de Umbigada

• Terça-feira (17/02):

     19:00 - 20:20: Lodo Groove

     20:40 - 22:00: Joice Alane

     22:20 - 23:40: Banda Virus

     00:00 - 01:30: Otto

