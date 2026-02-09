A- A+

MOBILIDADE Carnaval: CBTU divulga esquema com Linha Centro do Metrô aberta todos os dias; confira De acordo com a companhia, Linha Sul será fechada no sábado (14), enquanto a Linha Diesel (VLT) só retornará na segunda-feira (16)

A Linha Centro do Metrô do Recife vai funcionar durante todos os dias do Carnaval, incluindo o sábado de Zé Pereira (14), dia do Galo da Madrugada, e o domingo (15).

A informação foi divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nesta segunda-feira (9). De acordo com a gestão, neste ano, o serviço focará na Linha Centro, utilizada por cerca de 80 mil passageiros por dia, para atender a maior parte dos foliões.

Com isso, as Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficarão abertas das 5h às 23h, tanto no sábado quanto no domingo.

As demais estações funcionarão normalmente com abertura às 5h. A partir das 13h, no entanto, o funcionamento será apenas para desembarque.

Linhas Sul e Diesel fechadas

A CBTU anunciou ainda que a Linha Sul não irá funcionar no sábado. O serviço será retomado no domingo, das 5h às 23h.

"A decisão foi tomada para dar maior agilidade operacional à Linha Centro. A demanda da Linha Sul será reforçada pelas linhas de ônibus que fazem o corredor Sul", informou a CBTU.

Já a Linha Diesel será fechada tanto no sábado quanto no domingo, pelo mesmo motivo. O serviço será retomado na segunda-feira (16).

"Durante todo o dia, os maquinistas andarão acompanhados de um empregado da equipe técnica, supervisores de trens, engenheiro ou técnico em manutenção, para supostas eventualidades serem resolvidas o mais breve possível", completou a CBTU.

Reforço nos ônibus

Para tentar suprir a ausência da Linha Sul no sábado de Galo da Madrugada, uma operação especial foi montada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) com a rede rodoviária do município de Jaboatão dos Guararapes.

Duas linhas de ônibus estarão disponíveis para atender aos passageiros. Elas sairão dos terminais integrados na Estação Barro da Linha Centro com destino aos terminais integrados de Prazeres e Cajueiro Seco, na Linha Sul.

Confira, abaixo, o esquema de funcionamento do Metrô do Recife para o Carnaval 2026.

Sábado (14):

Linha Centro: as Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficarão abertas das 5h às 23h. As demais estações funcionarão normalmente com abertura às 5h, contudo a partir das 13h, funcionarão apenas para desembarque.

Linha Sul: fechada.

Linha Diesel (VLT): fechada

Domingo (15):

Linha Centro: aberta das 5h às 23h em todas as estações;

Linha Sul: aberta das 5h às 23h em todas as estações;

Linha Diesel (VLT): fechada

Segunda-feira (16):

Todas as linhas com funcionamento normal

