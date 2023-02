Carnaval chegando é tempo de redobrar cuidados com as pomadas modeladoras de tranças

A- A+

O Carnaval está chegando e apesar de toda a festa, não podemos esquecer de cuidar da saúde dos nossos olhos. Nas últimas semanas, assistimos uma verdadeira explosão de casos nas emergências oftalmológicas por problemas causados pelo uso de pomadas modeladoras para tranças. Antes, já havia relatos de casos isolados em outros estados como Rio de Janeiro.



Ao todo, foram quase 80 pessoas atendidas com problemas do tipo nas unidades do grupo Vision One recentemente. No HOPE foram 47 atendimentos realizados na urgência do hospital. Já no Hospital de Olhos Santa Luzia (HOSL) foram 28 pacientes atendidos, número que representa quase 40% dos atendimentos realizados no período. Em todo o estado, foram quase 300 pessoas que precisaram de atendimento.



Os pacientes que chegaram às emergências apresentaram quadro de muita dor, lacrimejamento, olho vermelho, turvação visual e queimadura química da córnea (ceratite), que pode ser de intensidade leve à grave, a depender da quantidade de produto e tempo de exposição dos mesmos aos olhos.



A ceratite é uma inflamação da córnea, que pode ser causada por infecção, lesões traumáticas, agressões químicas por substâncias irritativas, doenças preexistentes ou até uso de lentes de contato por muito tempo. Os sintomas incluem vermelhidão ocular, dor e redução da visão (visão turva) e o atendimento médico é necessário para evitar a perda da visão.



É preciso também estar atento às chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife. A água da chuva se mistura aos produtos e escorre para o rosto, atingindo os olhos. Esses produtos, em contato com a água do banho ou da chuva, vão escorrer para os olhos dos usuários e causar uma queimadura ocular. As queimaduras oculares podem atingir as pálpebras, as córneas e as conjuntivas e podem ser de leves à severas.



Por sorte, quase todos os casos são reversíveis. Os casos mais leves, que são os relacionados às pomadas modeladoras tendem a trazer sintomas mais transitórios. Então a cegueira que está sendo relacionada ao uso dessas pomadas tende a ser temporária. Já casos mais graves podem de fato trazer danos irreversíveis à córnea levar a uma cegueira irreversível.



A orientação mais recente da Anvisa é evitar o uso de pomadas modeladoras para tranças. A agência proibiu, de forma preventiva, a comercialização de todos os produtos do tipo, enquanto investiga, juntamente com a Vigilância Sanitária, os casos e as empresas responsáveis pela venda. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer desses produtos pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza.



Mesmo exemplares adquiridos anteriormente e existentes nas residências ou em salões de beleza não devem ser utilizados neste momento.



A Anvisa também alerta que caso o paciente tenha adquirido algum desses produtos, não faça uso dele e entre em contato com a empresa responsável para verificar a forma de devolução. Quem fez uso recente deve observar o cuidado ao lavar os cabelos, para que o produto não entre em contato com os olhos. Em caso de qualquer efeito adverso, procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo e comunicar à Anvisa, que disponibilizou um canal na internet aos consumidores para notificar casos do tipo.



Até mesmo salões e lojas de cosméticos devem ficar atentos, pois não devem vender esses produtos e nem sequer deixá-los expostos. Segundo a Anvisa, o simples manuseio dessas pomadas modeladoras pode trazer riscos para os aplicadores.



Fique atento ao produto que você está usando nos cabelos. E caso algo caia nos seus olhos, lave imediatamente e abundantemente com água ou soro fisiológico e vá imediatamente para o pronto-socorro oftalmológico. Quanto mais cedo você for tratado, melhor será o resultado. Seguindo essas orientações, você vai passar o Carnaval bem longe de qualquer problema.









*Oftalmologista do Hospital de Olhos Santa Luzia

