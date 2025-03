A- A+

CARNAVAL 2025 "O Carnaval do Recife é a coisa mais linda", diz Gkay, pela 1ª vez na festa Influenciadora rasgou elogios à festa pernambucana

A influenciadora digital paraibana Gkay (@gessica), presente pela primeira vez no Carnaval do Recife, elogiou a festa da capital pernambucana e disse que pretende voltar em outras oportunidades.

Gkay curte a festa no camarote oficial do Galo da Madrugada (@galodamadrugada), neste Sábado de Zé Pereira (1º).

“É a primeira vez aqui no Galo, eu tinha criado muita expectativa e todas as minhas expectativas foram assim... surpreendidas. Eu estou muito feliz em estar aqui, o Carnaval do Recife é a coisa mais linda”, comentou Gkay.

