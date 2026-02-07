Sáb, 07 de Fevereiro

dicas

Carnaval: como tirar o glitter do corpo? Os 3 produtos que funcionam

Existem maneiras fáceis de retirar o produto sem agredir a pele

Dicas para tirar o glitter do corpo no carnavalDicas para tirar o glitter do corpo no carnaval - Foto: Pexels

O carnaval está chegando e, com ele, chegam as oportunidades para se arrumar com direito a muito glitter para diferentes eventos.

Podem ser blocos de rua, desfiles das escolas de samba e até mesmo festas privativas. Seja qual for a opção, é certo que, ao final da diversão, o glitter precisará ser retirado do rosto e do corpo.

Como tirar o glitter do corpo?
Existem diferentes maneiras de fazer a remoção do glitter sem agredir a pele ou acabar causando machucados (devido ao contato do material com a barreira cutânea). As opções mais indicadas por dermatologistas são:

Durante o uso, adicione a quantidade adequada do produto escolhido para a remoção do glitter que está espalhado pelo seu corpo no algodão seco e passe com movimentos suaves para uma remoção eficiente.

É importante também pensar que os produtos escolhidos precisam levar em consideração o seu tipo de pele, caso seja seca, mista ou oleosa. Essa distinção é feita no rótulo dos cosméticos.

O que evitar:

Como manter a pele saudável durante o período de carnaval?
Dentre os cuidados indicados por especialistas, estão:

Além disso, outra dica é usar água termal caso a pele fique irritada durante os dias de folia.

