dicas Carnaval: como tirar o glitter do corpo? Os 3 produtos que funcionam Existem maneiras fáceis de retirar o produto sem agredir a pele

O carnaval está chegando e, com ele, chegam as oportunidades para se arrumar com direito a muito glitter para diferentes eventos.

Podem ser blocos de rua, desfiles das escolas de samba e até mesmo festas privativas. Seja qual for a opção, é certo que, ao final da diversão, o glitter precisará ser retirado do rosto e do corpo.

Como tirar o glitter do corpo?

Existem diferentes maneiras de fazer a remoção do glitter sem agredir a pele ou acabar causando machucados (devido ao contato do material com a barreira cutânea). As opções mais indicadas por dermatologistas são:

Óleo de limpeza (como um cleansing oil);

Demaquilante bifásico; e

Água micelar.

Durante o uso, adicione a quantidade adequada do produto escolhido para a remoção do glitter que está espalhado pelo seu corpo no algodão seco e passe com movimentos suaves para uma remoção eficiente.

É importante também pensar que os produtos escolhidos precisam levar em consideração o seu tipo de pele, caso seja seca, mista ou oleosa. Essa distinção é feita no rótulo dos cosméticos.

O que evitar:

Lenços demaquilantes;

Álcool de qualquer tipo e

Algodão seco.

Como manter a pele saudável durante o período de carnaval?

Dentre os cuidados indicados por especialistas, estão:

Hidratar o rosto com hidratante (de acordo com seu tipo de pele) após cada lavagem do corpo/rosto;

Passar protetor solar; e

Beber a quantidade de água adequada.

Além disso, outra dica é usar água termal caso a pele fique irritada durante os dias de folia.

