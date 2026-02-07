Carnaval: como tirar o glitter do corpo? Os 3 produtos que funcionam
Existem maneiras fáceis de retirar o produto sem agredir a pele
O carnaval está chegando e, com ele, chegam as oportunidades para se arrumar com direito a muito glitter para diferentes eventos.
Podem ser blocos de rua, desfiles das escolas de samba e até mesmo festas privativas. Seja qual for a opção, é certo que, ao final da diversão, o glitter precisará ser retirado do rosto e do corpo.
Como tirar o glitter do corpo?
Existem diferentes maneiras de fazer a remoção do glitter sem agredir a pele ou acabar causando machucados (devido ao contato do material com a barreira cutânea). As opções mais indicadas por dermatologistas são:
Leia também
• Carnaval: uma experiência vibracional do sentir coletivo
• Segurança alimentar: o que comer no Carnaval de rua? Especialista dá dicas para evitar contaminações
- Óleo de limpeza (como um cleansing oil);
- Demaquilante bifásico; e
- Água micelar.
Durante o uso, adicione a quantidade adequada do produto escolhido para a remoção do glitter que está espalhado pelo seu corpo no algodão seco e passe com movimentos suaves para uma remoção eficiente.
É importante também pensar que os produtos escolhidos precisam levar em consideração o seu tipo de pele, caso seja seca, mista ou oleosa. Essa distinção é feita no rótulo dos cosméticos.
O que evitar:
- Lenços demaquilantes;
- Álcool de qualquer tipo e
- Algodão seco.
Como manter a pele saudável durante o período de carnaval?
Dentre os cuidados indicados por especialistas, estão:
- Hidratar o rosto com hidratante (de acordo com seu tipo de pele) após cada lavagem do corpo/rosto;
- Passar protetor solar; e
- Beber a quantidade de água adequada.
Além disso, outra dica é usar água termal caso a pele fique irritada durante os dias de folia.