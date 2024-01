A- A+

CARNAVAL Carnaval: Concurso de Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência do Recife acontece nesta sexta (19) Mais atrações estão marcadas em pontos da Capital pernambucana

O Compaz Dom Helder Câmara, localizado na Ilha de Joana Bezerra, área central do Recife, recebe, nesta sexta-feira (19), a partir das 14h, o concurso de Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência do Carnaval. A cerimônia promove aos dois vencedores o prêmio de R$ 5 mil.

Para o concurso deste ano, puderam participar apenas os candidatos da área da deficiência visual com cegueira total ou com baixa visão. Em 2023, o concurso privilegiou pessoas com deficiência física e, em 2022, puderam se candidatar pessoas com síndrome de Down. Ao todo, foram feitas 13 inscrições, com sete mulheres e seis homens.

Programação diversa na cidade

A programação carnavalesca nesta sexta-feira (19) segue ainda para o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, Centro da Cidade, a partir das 19h, com desfiles do Acerto de Marcha dos blocos de pau e corda.

Tomam conta da festa o Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José, Bloco Lira da Noite, Bloco Edite no Cordão, Bloco Amante das Flores de Camaragibe, Bloco Flor do Tamarindo, Bloco Lira do Carpina e Bloco Lírico Utopia e Paixão.

Também às 19h, mas na rua da Moeda, no Bairro do Recife, área central, está marcado um novo ensaio do espetáculo Tumaraca - Encontro de Nações, com Almirante do Forte, Raízes de África, Porto Rico e Encanto da Alegria. Os batuqueiros serão acompanhados pelo Grupo Voz Nagô e pelo multiartista Lucas dos Prazeres.

O espetáculo Tumaraca - Encontro de Nações acontece no dia 8 de fevereiro, no Marco Zero, e deve promover a concentração inédita de 700 batuqueiros de 13 Nações e o Olodum, além de contar com as participações de Balé Bacnaré, Amaro Freitas, Kléber Valentim e Luna Vitrolira em uma homenagem aos 80 anos de Naná Vasconcelos.



