Cuidados básicos Carnaval: confira dicas importantes para curtir a festividade com toda segurança Para curtir a folia da melhor maneira, algumas precauções e cuidados básicos com a segurança podem ser incluídos na rotina carnavalesca

"Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais!". O Carnaval já está batendo na porta, com muito frevo, confetes e serpentinas. Após dois anos sem a realização da festividade, devido à pandemia da Covid-19, a tendência é que as pessoas estejam em peso pelas ruas de diversas cidades do Brasil, incluindo Recife e Olinda. E para curtir a folia da melhor maneira, algumas precauções e alguns cuidados básicos com a segurança podem ser incluídos na rotina carnavalesca.

De acordo com Giovani Santoro, palestrante de segurança pública e crimes cibernéticos, uma série de dicas podem ser colocadas em prática pela população, como ter uma boa alimentação, hidratar-se com bastante líquido (água, sucos naturais, isotônicos e água de coco) e não aceitar bebida de estranhos.

“Carnaval é sinônimo de folia, alegria, diversão, mas para que a festa não se transforme em dor de cabeça e problemas são necessários alguns cuidados. Estar por dentro de informações para ter segurança no carnaval é essencial para curtir sem maiores dores de cabeça. Por se tratarem de eventos com uma grande movimentação de pessoas, faz-se primordial alguns cuidados no Carnaval para garantir um evento seguro e cheio de boas lembranças”, disse Giovani.

Giovani Santoro. Foto: Divulgação

Entre os cuidados apontados pelo palestrante, estão: levar apenas o necessário para a folia, como pochetes e bolsas transpassadas que são as melhores opções para levar documentos e dinheiro de forma segura e devem ficar sempre presa na parte da frente do corpo; preferir sempre ir para a folia na companhia de amigos; preferir o transporte público, táxi ou veículos de aplicativos para curtir a folia sem preocupação, e denunciar qualquer tipo de violência e ter todos os números de ajuda e socorro, como Polícia Militar (190), Corpo de Bombeiros (193) e Samu (192).

Além disso, alguns cuidados com o celular são essenciais, como fazer um seguro para o aparelho; ter cuidado ao utilizar o celular no meio do bloco de rua; se certificar que a bateria está 100% carregada e ter certeza de que há conexão no local onde você vai; fazer backup e usar aplicativos de geolocalização, e evitar deixar o aparelho no bolso de trás da calça.

Foliões seguros

Com uma programação pré-estabelecida e uma série de cuidados para todos os dias de Carnaval, a designer Camila Sarinho tem uma relação com a festividade desde muito nova por influência da família e atualmente produz as próprias fantasias e acessórios. “Minha relação com o Carnaval começou muito novinha, porque eu venho de uma família que meu tio é compositor de frevo de bloco e a gente tinha um bloco lírico chamado Flor da Vitória Régia”, destacou.

O esquema de segurança montado por Camila vai desde a saída de casa até a volta. A designer contratou um motorista particular para levar ela e mais 3 amigos para a folia em Olinda, com horário agendado e localidade marcada. Além disso, a foliã sempre anda em grupo e tenta ir aos locais que já foram pré-estabelecidos na programação dela, onde tem uma maior concentração de pessoas.

Camila Sarinho. Foto: Bruno Queiroz

“Eu também nunca levo documento, eu tenho a xerox autenticada do meu documento. Eu não pretendo levar celular esse ano, porque nos últimos anos a gente via acontecer bastante o pessoal sendo furtado, por mais que se tome cuidado. Eu vou levar um celular antigo, sem aplicativo de banco, sem aplicativo de cartão de crédito, só com um chip pré-pago para utilizar nos dias do Carnaval, e vou compartilhar esse número com os meus amigos”, afirmou.

Camila sempre anda com dinheiro em espécie dentro de um saco plástico que guarda na pochete ou no sapato.

“Eu também gosto de deixar número escrito, porque eu não consigo decorar os números de celular, então eu sempre deixo número de emergência e um dinheiro separado do dinheiro que eu vou gastar, por exemplo, para pegar um táxi para voltar numa urgência. Mesmo tendo transporte certo, eu não sei se pode acontecer alguma coisa, eu me perder, não encontrar o local combinado e acabo deixando isso certinho também”, acrescentou a designer.

E é nas ladeiras de Olinda que o jornalista Rodrigo Lambert mais gosta de brincar o Carnaval. Após dois anos sem aproveitar a festividade, a expectativa do jornalista está alta para todos os dias. De acordo com o jornalista, os anos sem Carnaval foram um período muito doído para o povo pernambucano e a retomada é importante para resgatar esse festejo e o sentimento carnavalesco.

“Eu sou recifense, e o meu coração é olindense. Sou uma pessoa que se divide entre o palco principal do Carnaval no Recife Antigo que geralmente vou à noite, e durante o dia costumo ir pra Olinda, que é o meu cantinho especial. Olinda é mágica, então eu acho que o Carnaval olindense de ladeira, de rua mesmo, me atrai mais, mas eu também vou ao Recife”, destacou o folião.

Rodrigo Lambert. Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

Além da fantasia e do brilho que invadem as ruas, a segurança também deve ser um item indispensável nos cinco dias de festa. Rodrigo utiliza alguns métodos para se proteger e ter uma festa mais tranquila, como ir para o Carnaval sempre em grupo e levar dinheiro em espécie. Além disso, o jornalista realiza outros meios que proporcionam uma folia mais segura.

“Eu acho que o celular tem que ser só o auxiliador, e não um artigo que vai compor a sua ida ao Carnaval. O celular está ali com você em caso de emergência, você vai curtir o Carnaval, mas deixa o celular em um ambiente seguro. Eu particularmente uso uma necessaire que é rente ao corpo por dentro da bermuda, justamente para aumentar a questão de segurança. Não saio com relógio, com joia, evito ao máximo isso tudo porque infelizmente a criminalidade é bem grande e presente”, reiterou Rodrigo.

Em seu instagram, a jornalista Clara Novais, natural de Belo Horizonte e moradora de São Paulo, dá várias dicas de looks e maquiagem para o Carnaval, além de sugestões de segurança para quem vai curtir a folia. Muito animada, Clara já começou a aproveitar os festejos nas prévias carnavalescas.

“Eu estou muito animada. Em 2020, quando começou a pandemia, a gente tinha acabado de vir de um Carnaval, então eu estava 100% com esse espírito carnavalesco, e tive esse baque muito grande. Tudo que eu e meus amigos conseguíamos pensar era no primeiro Carnaval vacinados”, disse Clara.

Clara Novais. Foto: Arquivo pessoal

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a jornalista destaca alguns cuidados que devem ser tomados pelos foliões, como colocar o celular e o cartão na doleira, dentro da hot pants ou do short e abrir a sua própria bebida na folia, para evitar que outras pessoas coloquem substâncias, como o “Boa noite Cinderela”.

“A pochete já foi uma coisa segura, mas hoje em dia quem assalta abre o zíper da pochete, até aquele bolsinho mais interno tem gente que já descobriu, ou então abre o fecho da pochete e leva a pochete inteira. Têm amigas minhas que até dão um jeito de trancar a pochete, mas eu não acho tão seguro quanto guardar dentro da doleira mesmo, e deixar a pochete só para glitter, comidinha, e outras coisas”, pontuou Clara.

A foliã também utiliza acessórios no celular, como um anel que é colado atrás do aparelho, para evitar que ocorra algum furto e uma cordinha que é amarrada na capa do celular e no corpo ou na pochete. Ela também não anda sozinha, sempre leva algum amigo em todas as ocasiões.

“Outro cuidado legal é levar dinheiro vivo, levar papel em nota para comprar as coisas, porque tem ambulante que usa pix, eu acho perigosíssimo fazer pix no Carnaval. E se for levar o cartão, cola um adesivo, porque tem gente que às vezes você vai comprar, e acaba trocando seu cartão por outro e você só percebe mais tarde. O ideal também é deletar o aplicativo do banco do celular, e levar dinheiro mesmo”, acrescentou.

