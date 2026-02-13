A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval da Gente 2026: Primeira noite embala Centro de Jaboatão em clima de folia Com a abertura prevista para esta sexta-feira (13), a expectativa é de que milhares de brincantes ocupem o polo central no decorrer dos dias

A primeira noite do Carnaval da Gente 2026 levou música e muita animação ao Centro do município, nessa quinta-feira (12). O evento marcou o início da programação momesca e funcionou como um grande esquenta para a abertura oficial do Carnaval, que começa nesta sexta-feira (13), dando sequência à festa até a próxima terça-feira (17).

O evento é realizado pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o Governo do Estado, por meio do projeto Pernambuco Meu País.

A cantora jaboatonense Alessandra Vieira, a Xuxinha, abriu a programação celebrando 25 anos de carreira. Com um repertório eclético, transitando por diversos ritmos, a artista colocou o público para dançar e cantar junto logo nas primeiras horas da noite.

O prefeito Mano Medeiros ressaltou que o esquenta demonstra a força da cultura e o envolvimento da população com a festa.

“Começamos com o pé direito, mostrando que o Carnaval da Gente é feito para valorizar nossos artistas, fortalecer a cultura popular e movimentar a economia local. É uma festa pensada para o povo, com organização, segurança e muita alegria”, destacou.

A gestora do Programa de Políticas Públicas Sociais (PPS), Andréa Medeiros, ressaltou o caráter acolhedor da programação.

“Preparamos cada detalhe para que as famílias possam participar com tranquilidade. O Carnaval é um momento de celebração, de encontro e que fortalece ainda mais o sentimento de pertencimento, é o Carnaval da Gente. Ver o Centro repleto de pessoas tão animadas já nessa primeira noite é muito gratificante”, pontuou.

Embalos de Carnaval

Emocionada por participar do início da programação carnavalesca no município, Xuxinha falou sobre a importância do momento.

“Eu já fiz outras festas aqui em Jaboatão, mas viver esse momento no Carnaval da Gente é diferente. Meu coração está muito feliz e muito grato. Quero agradecer à toda equipe que trabalha para fazer essa festa linda acontecer”, afirmou a artista.

Na sequência, o grupo carioca Molejo trouxe ao público um verdadeiro resgate dos grandes sucessos que marcaram gerações ao longo de mais de três décadas de carreira. Hits consagrados embalaram foliões de diferentes idades.

O vocalista Andrezinho destacou o carinho do público jaboatonense, cidade onde o grupo vem realizando apresentações desde a semana passada.

“Jaboatão tem uma energia especial. A gente já vinha sentindo isso nos shows anteriores e hoje foi mais uma noite incrível. É muito bom ver famílias inteiras cantando músicas que atravessaram gerações. Isso é o que faz o Molejo continuar na estrada”, afirmou.

Moradora de Vila Rica há 57 anos, Leudicea Melo, mais conhecida como Cea, fez questão de participar da primeira noite. Após morar um período na Espanha, ela decidiu voltar para Jaboatão e não escondeu sua felicidade em estar de volta.

“Eu amo essa cidade. Já vivi muita coisa aqui e o Carnaval é especial. Voltei e fiz questão de estar presente. Está tudo muito organizado, animado e bonito. Dá orgulho de ver”, declarou.

A festa se animou mais ainda quando o Bloco Galinha Azul, que chegou percorrendo as ruas do Centro, se incorporou ao show do Molejo unindo música e público numa dobradinha que deu mais cor e energia ao início do Carnaval no Jaboatão.

Com a abertura oficial prevista para esta sexta-feira (13), a expectativa é de que milhares de foliões continuem ocupando o polo do Centro e os demais espaços da programação, transformando o espaço em um grande palco de celebração popular.

