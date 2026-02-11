A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval da inclusão: Cervac celebra as festividades carnavalescas no Morro da Conceição Cortejo do Bloco Cervac na Folia ocorre nesta quinta-feira (12)

O Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, um dos corações pulsantes da cultura popular, se prepara para receber o desfile do bloco do Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (Cervac) nesta quinta-feira (12), a partir das 8h30.

O Cervac na Folia ganha as ruas do morro e é um forte símbolo da resistência e da alegria da instituição que, em 2026, completa 38 anos de funcionamento.

No ano de 2024, o Cervac enfrentou um de seus maiores desafios: um incêndio de grandes proporções que destruiu cerca de 70% da estrutura da sua sede. A tragédia comoveu o país e gerou uma rede de solidariedade que cruzou fronteiras.

Com a ajuda de muitos, a instituição conseguiu os recursos necessários para seguir em frente. Atualmente, o Cervac permanece como um ponto de apoio, prestando serviços especializados a mais de 300 famílias, em sua maioria de baixa renda.

Os atendimentos abrangem fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, além de atividades de educação, arte, cultura e estimulação precoce.

O Bloco Cervac na Folia existe há mais de 20 anos e já virou tradição na comunidade. “Colocar esse bloco na rua é resistir com força e alegria, além de provar que a folia é um direito de todos e um grande instrumento de inclusão social”, afirma Albelena Lopes, diretora e fundadora da ONG.

O evento terá início em frente à sede da entidade, localizada na Rua do Morro da Conceição, 211. A programação incluirá a tradicional escolha do Rei e da Rainha do Carnaval do Cervac, seguida de um desfile de fantasias.

Posteriormente, o bloco fará o percurso ao redor da praça do morro, contando com a participação de estudantes de escolas públicas e particulares da região e de diversas agremiações convidadas.

Serviço - inclusão social e cultura popular

Evento: Bloco Cervac na Folia

Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro, às 8h30

Local: Sede do Cervac, localizado na Rua do Morro da Conceição, 211 - Recife

