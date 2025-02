Carnaval das Tradições 2025: evento celebra raízes da folia em Aliança, na Mata Norte de Pernambuco

A- A+

O Carnaval das Tradições 2025 é um projeto que chega com muita vontade e muito gás, buscando se inserir no contexto da discussão do melhor carnaval tradicional do interior da Mata Norte de Pernambuco. O intuito é o de retomar o auge das festividades da cidade e a salvaguarda de um patrimônio cultural multifacetado, rico e plural, que está enraizado na origem carnavalesca de Aliança e se estende para Pernambuco como um todo.



As atividades terão início antes mesmo da data oficial, a partir do dia 24 de fevereiro, e serão estendidas até o próximo dia 4 de março. A programação conta com mais de 100 atrações entre blocos, maracatus, bandas e afins, espalhadas por toda a cidade, com foco no polo oficial deste ano, que será o Pátio da Cultura.



Aliança é o berço do Maracatu Rural, o município conta com uma tradição enorme no encontro de bois e de maracatus, então o Carnaval das Tradições vem com esse foco de exaltar as riquezas culturais locais, trazendo um sentimento de nostalgia do antigo Carnaval, uma mista da cultura popular de raiz, com orquestras de frevo, maracatus, chorinhos de frevos antigos e bois de carnaval, juntando com elementos novos e novas tendências, como a realização de shows em palcos, iluminações e ornamentações mais atrativas e músicas da atualidade.



Representando toda essa gente, o homenageado do Carnaval das Tradições será o aliancense Mestre Grimário, fundador do histórico grupo Cavalo-Marinho Boi Pintado, criado em 1993 e que acabou por levar o nome de Aliança para todo o País, além de contribuir para o estabelecimento do Cavalo Marinho como Patrimônio Cultural do Brasil.



As festividades pré-Carnaval começam no dia 24, com o Carnaval da Terceira Cidade da Assistência Social, seguindo no dia 27 com o bloco do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e finalizando com o Bloco dos Estudantes, que reúne toda a juventude aliancense, levando para as ruas os estudantes das escolas municipais e particulares da cidade, além, claro, daqueles foliões que querem se juntar à celebração. A concentração do bloco será realizada no Clube Municipal, a partir das 16h, indo até o Pátio da Cultura.





Já no dia 1 de março, no sábado, teremos a abertura oficial do Carnaval das Tradições, com a realização do Orquestrão em Folia, também saindo do Clube Municipal até o polo central, no Pátio da Cultura, a partir das 8h e shows no palco principal com Marrom Brasileiro e Netynho Ferreira, prata da Casa. No domingo, 2 de março, às 16h, teremos a primeira parte do histórico encontro de Maracatu de Baque de Solto de Pernambuco, que chega em sua 32ª edição e contará com apresentação de cerca de 40 maracatus, incluindo atrações da cidade e também de todo o Estado. Também no dia 2, na parte da tarde, contaremos com o polo infantil, na Praça da Igreja Matriz, onde serão feitas atividades lúdicas e recreativas, junto com uma orquestra, animando os pequenos foliões.



Na segunda-feira, dia 3, começam as bandas no Pátio da Cultura. A partir das 15h, teremos shows da Banda PV Calado e, na sequência, Geraldinho Lins sobe ao palco. Para finalizar, RR Elétrico se apresenta. Na terça-feira, 4 de março, as festas começam com Roginho, às 15h, seguindo com Tayara Andreza e encerrando com MC Reino, ícone do brega-funk, fechando desta forma a programação oficial do Carnaval das Tradições.

Também na terça, dia 4, teremos a segunda etapa do encontro de Maracatu de Baque Solto de Pernambuco na parte da tarde, realizada em sua sede estadual, criada por Mestre Salustiano, que fica aqui mesmo em Aliança, no terreiro Leda Alves, na Rua do Rosário.



Além de todas essas atrações, que serão promovidas e estimuladas por meio da participação da Prefeitura da Aliança e do Fundo Municipal de Cultura, o Carnaval das Tradições contará com uma série de atividades realizadas de forma orgânica, que também contam com o apoio do Governo Municipal, mas existem de forma independente. Entre elas, se destacam o bloco de Zé Pereira, o bloco das Catraias e o Sambaço, todos eles donos de uma grande e rica história para o Carnaval aliancense, que já data de décadas.



Ao todo, estima-se que cerca de 40 mil pessoas se façam presentes nos quatro dias oficiais de festividade e aproximadamente 5 mil pessoas na área de negócios e serviços, entre comerciantes formais e informais de diversos setores, catadores de recicláveis, equipamentos turísticos na área de hotelaria, bares, restaurantes e afins, serão beneficiados durante a execução do projeto.



Atender os foliões de todas as idades de forma gratuita. Exaltar a produção artística dos jovens e dos antigos talentos do município e da região. Estimular a economia local e criar oportunidade para os nossos trabalhadores. E, acima de tudo, atuar no reconhecimento, na transmissão, na memória e na valorização do carnaval aliancense. São essas as premissas do Carnaval das Tradições 2025.

