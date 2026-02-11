A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval de Aliança reafirma tradição e identidade cultural na Mata Norte; confira a programação Evento valoriza as manifestações culturais assim como a gastronomia local e tem início neste sábado (14)

O Carnaval de Aliança, município da Mata Norte de Pernambuco, se destaca por valorizar as tradições locais e os saberes ancestrais que atravessam gerações. Um dos pontos altos da programação acontece no Domingo de Carnaval (15), a partir das 13h, quando moradores e visitantes participam da visita às sedes dos maracatus e da chegada dos grupos que se preparam para os cortejos.

O momento funciona como um ritual coletivo de fé, pertencimento e afirmação cultural, especialmente nos distritos de Chã de Camará e Upatininga, onde o maracatu é parte estruturante da vida comunitária e da memória das famílias.

Shows e culturalidade

No Pátio da Cultura, a partir das 16h, o tradicional Encontro dos Maracatus reúne a Orquestra Zezé Correia e o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, dois importantes patrimônios culturais do município.

O encontro transforma o espaço em um espetáculo de cores, ritmos e ancestralidade, reafirmando o papel do maracatu como símbolo identitário da região. Encerrando a noite, a partir das 20h, o show de Maciel Salu amplia o diálogo entre tradição e contemporaneidade, evidenciando a força da música de raiz pernambucana.

Além das manifestações culturais, o Carnaval de Aliança também valoriza a gastronomia local, com destaque para o tradicional Restaurante A Traíra, cujo preparo do peixe integra a memória afetiva e cultural da cidade.

A programação tem início no Sábado de Zé Pereira (14) e conta com shows da Família Salustiano, André Rio e Raphaela Santos, seguindo ao longo dos demais dias com blocos, apresentações de maracatus, atividades culturais e atrações abertas para o público de todas as idades.

O Carnaval das Tradições consolida o município de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, como um dos territórios mais representativos da cultura popular do estado.

Localizada a cerca de 70 quilômetros do Recife, a cidade se transforma em um grande espaço de vivência cultural, onde o maracatu, os cortejos, a música e os encontros comunitários expressam um patrimônio vivo, construído e preservado no cotidiano da população.

Confira a programação do evento:

14/02 – Sábado

20h: Família Salu

22h: André Rio

0h20: Raphaela Santos

15/02 – Domingo

10h: Encontro dos Bois

16h: Orquestra Zezé Correia

17h: Encontro dos Maracatus

17h: Polo Infantil

20h: Maciel Salú

21h: Encontro dos Maracatus

16/02 – Segunda-feira

10h: Bloco do Povo com André Marreta

12h: Cintia Barros

19h: Bloco O Sambaço

22h: Os Talhas

0h: Andrielly

-17/02 – Terça-feira

10h: Encontro dos Maracatus na sede da Associação dos Maracatus de Pernambuco

17h: MC Tróia

19h: Thayk

21h: Carina Lins

