Carnaval de Aliança reafirma tradição e identidade cultural na Mata Norte; confira a programação
Evento valoriza as manifestações culturais assim como a gastronomia local e tem início neste sábado (14)
O Carnaval de Aliança, município da Mata Norte de Pernambuco, se destaca por valorizar as tradições locais e os saberes ancestrais que atravessam gerações. Um dos pontos altos da programação acontece no Domingo de Carnaval (15), a partir das 13h, quando moradores e visitantes participam da visita às sedes dos maracatus e da chegada dos grupos que se preparam para os cortejos.
O momento funciona como um ritual coletivo de fé, pertencimento e afirmação cultural, especialmente nos distritos de Chã de Camará e Upatininga, onde o maracatu é parte estruturante da vida comunitária e da memória das famílias.
Shows e culturalidade
No Pátio da Cultura, a partir das 16h, o tradicional Encontro dos Maracatus reúne a Orquestra Zezé Correia e o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, dois importantes patrimônios culturais do município.
O encontro transforma o espaço em um espetáculo de cores, ritmos e ancestralidade, reafirmando o papel do maracatu como símbolo identitário da região. Encerrando a noite, a partir das 20h, o show de Maciel Salu amplia o diálogo entre tradição e contemporaneidade, evidenciando a força da música de raiz pernambucana.
Além das manifestações culturais, o Carnaval de Aliança também valoriza a gastronomia local, com destaque para o tradicional Restaurante A Traíra, cujo preparo do peixe integra a memória afetiva e cultural da cidade.
A programação tem início no Sábado de Zé Pereira (14) e conta com shows da Família Salustiano, André Rio e Raphaela Santos, seguindo ao longo dos demais dias com blocos, apresentações de maracatus, atividades culturais e atrações abertas para o público de todas as idades.
O Carnaval das Tradições consolida o município de Aliança, na Mata Norte de Pernambuco, como um dos territórios mais representativos da cultura popular do estado.
Localizada a cerca de 70 quilômetros do Recife, a cidade se transforma em um grande espaço de vivência cultural, onde o maracatu, os cortejos, a música e os encontros comunitários expressam um patrimônio vivo, construído e preservado no cotidiano da população.
Confira a programação do evento:
14/02 – Sábado
- 20h: Família Salu
- 22h: André Rio
- 0h20: Raphaela Santos
15/02 – Domingo
- 10h: Encontro dos Bois
- 16h: Orquestra Zezé Correia
- 17h: Encontro dos Maracatus
- 17h: Polo Infantil
- 20h: Maciel Salú
- 21h: Encontro dos Maracatus
16/02 – Segunda-feira
- 10h: Bloco do Povo com André Marreta
- 12h: Cintia Barros
- 19h: Bloco O Sambaço
- 22h: Os Talhas
- 0h: Andrielly
-17/02 – Terça-feira
- 10h: Encontro dos Maracatus na sede da Associação dos Maracatus de Pernambuco
- 17h: MC Tróia
- 19h: Thayk
- 21h: Carina Lins