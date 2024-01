Carnaval de Bezerros ganha "esquenta" neste sábado (20)

A- A+

Para quem quer começar a curtir o carnaval no Agreste, a Prefeitura de Bezerros está promovendo o “Esquenta do Carnaval”. O evento, que começou no último domingo (14), se repetirá neste sábado (20) e seguirá por mais dois fins de semana até a folia oficial do papangu.

“Nossa intenção é que o Carnaval do Papangu seja vivenciado com alegria e intensidade no antes, no durante e no depois da maior folia do interior do Brasil. E nada melhor que promover um Esquenta de Carnaval para deixar os foliões já no ritmo do nosso carnaval, com frevo no pé e o papangu na cabeça”, destacou a prefeita Lucielle Laurentino.

O próximo esquenta acontece neste sábado (20), na Praça dos Tamarindos, às 9h. Já no dia 4 de fevereiro, a concentração será na Praça São Sebastião, às 15h, e finalizando a maratona de “Esquenta de Carnaval”, no dia 10 fevereiro, o frevo vai ser na Praça dos Tamarindos, a partir das 9h.





