Carnaval de Goiana tem tradicional encontro de caboclinhos e shows de artistas locais; confira

A cidade de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, promove uma programação multicultural no Carnaval deste ano, que homenageia a Burra Bolinha, do Maestro Rosildo, e a artesã e foliã Gláucia Ferreira (in memoriam).



Entre as atrações da festa “Goiana dos Caboclinhos, Terra de Carnaval”, estão André Rio, Fabiana Pimentinha, além de apresentações de grupos culturais, escolas de samba e dos tradicionais caboclinhos, patrimônio cultural da cidade.



Nesta sexta-feira (17), a partir das 19h30, haverá o cortejo do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, saindo da rua da Baixinha, acompanhados da Burra Bolinha, Orquestra Maestro Rosildo, Raízes do Frevo, Independente, Tropicana, Racha, Passistas da Cia Brasil Por Dança (Olinda), Mini Trio Barbosinha, Caboclinhos, Índios, Escolas de Samba, Boi, Burrinhas, Urso, Pretinhas do Congo, Aruenda, Morto Carregando o Vivo e Quilombolas.



No domingo (19), a programação começa às 10h, no Polo Prefeitura, que conta com o Paço Curumim, espaço dedicado à crianças, onde se apresentará Kolly Kids. Às 14h, tem desfile da cultura popular com Burrinhas, Bois, Ursos, e Morto Carregando o Vivo infantil.



No Polo Praça do Carmo, a festa começa às 9h, com o Encontro de Caboclinhos e Índios de Goiana Canindé, Tupynambá, Flecha Negra, Sete Flexas Mirim, Pena Branca, Tapuya Canindé e Índio Orubá.

As apresentações seguem com a Banda Musical Curica, às 14h; André Rio, às 16h, e o Encontro de Caboclinhos de Índios de Goiana, com Cahétes de Goyanna, Tupynaê, Iraguara, União Sete Flexas de Goiana, Potiguares, Caripós e Carijós. Índios Onça Negra e Tabajaras, às 18h.



A programação da segunda-feira (20) no Polo Prefeitura (Paço Curumim) começa às 10h, com Kolly Kids. Às 14h tem desfile da cultura popular, com Burrinhas, Bois, Morto Carregando o Vivo e Ursos.



No Polo Praça do Carmo, tem Encontro de Maracatus de Baque Solto, às 9h; Almir Rouche às 16h; Alcemar, às 18h; Fabiana Pimentinha, às 20h, e Cézar Paredão, às 22h.



Na terça-feira (21), a festa também tem início às 10h, no Polo Prefeitura, com o Paço Curumim. Às 14h, há o desfile da cultura popular e, a partir das 16h, o desfile das Pretinhas do Congo de Goiana, Pretinhas do Congo de Carne de Vaca, Quilombolas na Folia, e Aruenda Yayá Menina/Mestre Biloco.



Às 18h, acontece o desfile dos blocos líricos, que se concentram na Praça do Artesão e seguem pela Rua da Conceição até a Prefeitura.



No Polo Praça do Carmo, a partir das 14h, há apresentações da Banda Saboeira, Reinaldinho, às 16h; desfile das escolas de samba, às 18h, com Acadêmicos do Tigre, Mutirão do Samba, Mocidade Independente, e Última Hora; Eduardo Veloso, às 21h, e Benil, às 23h.



Na Quarta Feira de Cinzas (22), a festa é com o Bloco dos Garis, às 12h, com Chico Vaqueiro e as Orquestras Curica e Saboeira.





Distritos

A programação do Carnaval de Goiana também chega aos distritos e comunidades. No domingo tem festa em Carne de Vaca, com Namoro Sertanejo Elétrico (18h) e Ronaldo Morais (20h). Na segunda-feira, a programação é com Diego Farra (18h) e Só Zueira (20h). Já na terça-feira, Saidy Mania (18h) e Marreta You Planeta se apresentam no local.



Em Ponta de Pedras, a programação do domingo começa às 16h com Orlando & Cia. Depois tem Juliana Alves e Banda (18h), e Grupo Os Populosos (20h). Na segunda-feira, a festa é com Grupo Sensíveis (16h), Banda Caçuá do Mangai (18h), e Patrícia Cruz (20h). Na terça-feira, a programação conta com com Kolly Kids (14h), Cortejo do Rei e da Rainha do Carnaval (15h) e Orquestra Explosão do Frevo, Max e Banda Desejo (16h), Ed Carlos (18h), e Diego Penaforte (20h).



Também fazem parte da programação do Carnaval de Goiana apresentações itinerantes nas comunidades. No domingo a folia é no Gambá, a partir das 10h, com cortejo do Rei e da Rainha do Carnaval, Orquestra do Maestro Nininho e Welington Melo. À tarde, a caravana itinerante chega a Atapuz, a partir das 14h, com Cortejo do Rei e Rainha do Carnaval, orquestra de frevo, e Banda Ficada.



Na segunda-feira, a caravana começa às 10h, em Tejucupapo, com o cortejo do Rei e da Rainha e Orquestra CAM. O roteiro encerra em São Lourenço, a partir das 14h, com cortejo do Rei e Rainha do Carnaval, orquestra de frevo, e Gabriel Assis.

