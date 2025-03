Carnaval de Jaboatão movimentou R$ 52 milhões; mais de 215 mil foliões participaram

A- A+

O Carnaval de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, teve seu balanço divulgado nesta quarta-feira (5), pelo prefeito Mano Medeiros. Foram, ao todo, mais de R$ 52 milhões movimentados, enquanto mais de 215 mil foliões participaram da festa.

Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a folia na cidade contou com três polos fixos e oito polos itinerantes espalhados pelas sete Regionais, garantindo animação para todos.

Além disso, os blocos e agremiações do município desfilaram, e uma novidade chamou a atenção: a Caravana da Folia, que percorreu diversos bairros.

Festa cheia

De acordo com a gestão, mais de 215 mil foliões participaram da festa nos polos carnavalescos e nos cerca de 300 blocos. Ao todo, foram mais de 420 atrações artísticas, com destaque para os talentos locais, que representaram 87% das apresentações.

O prefeito Mano Medeiros celebrou o impacto positivo do evento. "Além de ser um momento de descontração e lazer para as pessoas, o Carnaval é muito importante para o empreendedor e para a economia do município. A população do Jaboatão não precisou ir às cidades vizinhas, as pessoas puderam aproveitar a festa perto de casa, potencializando a economia local", ressaltou.

A primeira-dama Andrea Medeiros destacou a inclusão como um diferencial.

"O Carnaval do Jaboatão também é inclusivo. Como em todas as festas promovidas pela prefeitura, tivemos o espaço acessibilidade, para que as pessoas com deficiência e autismo pudessem assistir aos shows com tranquilidade. A festa foi linda, com a participação de todos, e isso nos enche de alegria", afirmou.



Economia

A economia local sentiu os efeitos da festa. Durante o período carnavalesco, foram movimentados aproximadamente R$ 52 milhões. O setor hoteleiro registrou 98% de ocupação, fato celebrado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esportes, Roberto Abreu e Lima.

"O Carnaval de Jaboatão dos Guararapes aqueceu a economia local, gerando renda para os empreendedores e comerciantes do município. Tivemos uma ocupação de 98% da rede hoteleira, foi excelente", disse.

Para os empreendedores locais, a festa representou uma grande oportunidade de negócios. Ana Paula Costa, proprietária do Gostoso Burguer, localizado no food park do Villa Natal, no bairro do Socorro, participou do evento pela primeira vez e comemorou os resultados.

"Estivemos no polo Jaboatão Centro, nos cinco dias de festa. Ainda não consegui fazer o balanço, mas foi muito bom para a gente. Só tenho a agradecer à gestão do prefeito Mano Medeiros, pela oportunidade maravilhosa", contou.

O incentivo ao empreendedorismo feminino também marcou presença com a feirinha do Programa Mulher Empreendedora. No polo Parque da Cidade, em Prazeres, 15 barracas foram disponibilizadas para artesãs e empreendedoras comercializarem produtos alimentícios, fortalecendo a autonomia financeira das mulheres jaboatonenses.

Segurança

O Carnaval de Jaboatão teve 200 guardas municipais atuaram nos polos carnavalescos, realizando patrulhamento a pé e motorizado, em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco.

O evento não registrou ocorrências graves, e nenhuma pessoa precisou ser conduzida à delegacia. Este ano, a segurança foi reforçada com o uso de drones, permitindo o monitoramento em tempo real e auxiliando no remanejamento de equipes quando necessário.

Assistência social e Cidadania

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania promoveu ações voltadas à proteção da população. Nos polos Jaboatão Centro, Praias (Piedade) e Parque da Cidade (Prazeres), foram instaladas tendas do Plantão Social, com atividades de enfrentamento à violência contra a mulher e atendimento a crianças e suas famílias.

Mais de 500 crianças receberam pulseirinhas de identificação, contendo o nome e telefone do responsável, garantindo mais segurança.

“Foi a primeira vez que a prefeitura fez a identificação das crianças. Tivemos um bom retorno das famílias, que procuraram as nossas equipes em todos os polos, principalmente em Prazeres e em Piedade, devido à programação infantil. A ação alcançou o objetivo, com as crianças mais seguras e as famílias sossegadas”, relatou a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Mila Aguiar.

Durante a festa, também foram divulgados serviços municipais de apoio à mulher, como o Centro de Referência da Mulher Maristela Just. Cerca de 23 mil pessoas foram abordadas em ações de conscientização, sem registro de atendimentos a vítimas de violência durante o período carnavalesco.

Para atender ao quesito inclusão, havia equipes atuando no acolhimento a pessoas com deficiência e autistas nos polos de Piedade, Prazeres e Jaboatão Centro. Profissionais do município e voluntários do Programa Amor por Jaboatão, coordenado pela primeira-dama Andrea Medeiros.

Saúde

Na área da saúde, equipes de plantão realizaram 54 atendimentos, dos quais nove pessoas foram encaminhadas para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), apenas com casos leves.

Além disso, foram realizados 1,6 mil testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite, com cinco casos positivos para HIV e 15 para sífilis. Todas as pessoas diagnosticadas receberam acolhimento e serão acompanhadas pela rede municipal de saúde.

Limpeza

Durante os dias de festa, cerca de 556 toneladas de lixo foram recolhidas, com o trabalho de aproximadamente 240 agentes de limpeza.

A coleta seletiva foi feita por 120 trabalhadores recolhendo 14 toneladas de materiais recicláveis, beneficiando cooperativas locais.

