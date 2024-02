Carnaval de Jaboatão concentra shows e polos itinerantes infantis; confira a programação

A- A+

O Carnaval em Jaboatão dos Guararapes neste sábado (10) teve opções para as crianças e também para os adultos.



No Polo Jaboatão Centro, a diversão começou às 16h, com a presença da Orquestra Maracafrevo, Barca Maluka, Xande Estilizado e Edcarlos. O prefeito Mano Medeiros acompanhou a folia no Polo do Jaboatão Centro, junto com a primeira-dama, Andrea Medeiros.



"Estamos muito felizes em presenciar a alegria contagiante que o carnaval proporciona às famílias de Jaboatão. Neste sábado, pudemos ver as crianças e adultos, celebrando juntos essa festividade tão importante para nossa cultura. Que essa energia positiva nos acompanhe durante todos os dias de folia”, comentou o prefeito.



Já no Polo Praia, em Piedade, conhecido por ser um espaço voltado especialmente para os pequenos, além dos shows do Balé Popular Jaboatão dos Guararapes e Alegria de Brincar, houve a presença de brinquedos infláveis para animar a criançada. No Polo Itinerante Infantil, que neste sábado estava na Praça Córrego da Batalha, em Guararapes, aconteceram apresentações de Bile Aires e Boneca Encantada, que trouxeram muita animação para as crianças e os pais. Os shows começaram às 16h, em ambos os polos.



Neste domingo (11), a festa segue com opções para todos os gostos. No Polo Jaboatão Centro, as festividades têm início às 15h, com apresentações do Maracatu Encanto do Dendê, Francyne Roper, Luiza Ketlyn e Silvana Salazar.



No Polo Cavaleiro, a Orquestra Popular Itinerante, Banda Leva, Valquíria Santana e Grupo Palpite agitam a multidão a partir das 15h.



Em Prazeres, o Polo Prazeres também começa às 15h, com shows de Maracatu Flores do Monte, Patusco, Banda Inove e Pedrinho Love. No Polo Praias, a animação fica por conta da Banda Alegria de Brincar e Matheus e Katilinda, a partir das 16h.



Polo itinerante

Para as crianças, o Polo Itinerante Infantil estará na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Comportas, com apresentações da Cia de Dança Nossárt e Tio Dody.



Enquanto isso, o Polo Itinerante da Muribeca leva sua programação para a Rua do Rosário, com shows de Jr. Máximo, Versão Brasileira e Allan Carlos.



Já o Polo Itinerante Curado estará na Avenida Dolores Duran, no Curado II, a folia será por conta de Nanara, Dengosa e Felipe e Gabriel. Todos os polos iniciam suas atividades às 16h, garantindo diversão para os pequenos e suas famílias.



A programação completa pode ser acessada no portal da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

