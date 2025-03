Carnaval de Olinda 2025: confira a programação do Polo Carmo neste domingo (2)

A- A+

A programação do Carnaval 2025 de Olinda segue neste domingo (2) com mais apresentações de grandes nomes da música local e nacional. O polo principal da folia é no Carmo, o palco Pernambuco Meu País no Carnaval.

Este ano, o Carnaval de Olinda tem tema "Todos Juntos Numa Só Alegria" e receberá, em todos os sete polos, mais de 150 artistas.

A programação neste domingo tem início às 16h, com a apresentação da Orquestra Rockfônica de Frevo.

A programação segue com as apresentações de Fundo de Quintal, Tribo de Jah, Marcelo D2, Teto e Maneva.

Carnaval de Olinda 2025: programação do domingo (2)

16h - Orquestra Rockfônica de Frevo

17h - Fundo de Quintal

18h30 - Tribo de Jah

20h - Marcelo D2

22h - Teto

00h - Maneva

A programação oficial do Carnaval de Olinda terá ao todo sete dias, se estendendo até a Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março.

Carnaval de Olinda 2025: programação dos demais dias

Segunda, 3 de março

16h - Orquestra de Bolso

18h - Academia da Berlinda

19h30 - Romero Ferro

21h30 - Duda Beat

23h30 - Luísa Sonza

Terça-feira, 4 de março

16h - Orquestra Arruando

17h - Banda Eddie

18h30 - Renatto Pires

20h - Almério

22h - Geraldo Azevedo

00h - João Gomes

Quarta-feira, 5 de março

17h - Maestro Duda

18h - Banda Carranza

19h30 - Banda Devotos

21h30 - Mundo Livre S/A

23h30 - Nação Zumbi

