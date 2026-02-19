Carnaval de Olinda 2026: festa teve mais de 4 milhões de foliões e movimentou R$ 1,5 bi
Os dados foram repassados em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (19), na sede da gestão municipal, no Varadouro
Após os sete dias oficiais do Carnaval de Olinda 2026, a prefeitura da cidade divulgou o balanço da festa que movimentou mais de 4 milhões de foliões entre os dias 12 e 18 de fevereiro.
Os dados foram repassados em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (19), na sede da gestão municipal, no Varadouro. A prefeita Mirella Almeida (PSD) participou junto com o secretariado.
Economia
De impacto econômico, a movimentação financeira foi de R$ 1,5 bi em economia circular. A rede hoteleira teve 99% de ocupação e os serviços mais utilizados foram de alimentação, transporte, compras e hospedagem, resultando num ticket médio de R$ 164,47, por folião.
Segundo as informações da prefeitura, questionários aplicados durante a folia revelaram avaliação positiva, com satisfação média de 4,26 e índice de aprovação de 85,20%.
Segurança
Olinda contou com mais de 7 mil agentes de segurança, sendo 5.790 policiais militares e 886 guardas municipais, com 154 câmeras de monitoramento em tempo real com imagens compartilhadas entre a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), o Centro Integrado de Defesa Social (CIODS), a sede da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), a Guarda Civil Municipal de Olinda e a Central de Monitoramento do Carnaval.
Através das câmeras e dos drones, 18 eventos foram identificados e necessários para atuação da Guarda Municipal, Controle Urbano e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Saúde
Entre as ações de saúde para auxílio do folião, a cidade teve trabalho integrado das vigilâncias sanitária e epidemiológica em comércios formais e informais, para garantir segurança alimentar, além de atendimento hospitalar.
- Vigilância Sanitária
1.219 inspeções sanitárias;
114 apreensões;
1 intercorrência registrada.
- Vigilância epidemiológica
12 notificações registradas;
Nenhum surto identificado.
- Atendimento Pré-Hospitalar SAMU
95 atendimentos nas viaturas descentralizadas (Carmo, Prefeitura e Guadalupe), garantindo agilidade no socorro.
- Atendimentos nas Unidades 24h
SPA: 676 atendimentos
UPA Rio Doce: 1.178 atendimentos
- Policlínica Barros Barreto
742 atendimentos;
20 casos de agressão;
1 trauma;
6 atendimentos pediátricos;
23 atendimentos a adolescentes.
- Posto Homem da Meia-Noite
5 atendimentos, sendo 1 trauma.
- Promoção e Prevenção HIV e Sífilis
1.166 testagens rápidas;
Distribuição de preservativos;
Orientações e aconselhamento em saúde.