CARNAVAL 2026 Carnaval de Olinda 2026: festa teve mais de 4 milhões de foliões e movimentou R$ 1,5 bi Os dados foram repassados em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (19), na sede da gestão municipal, no Varadouro

Após os sete dias oficiais do Carnaval de Olinda 2026, a prefeitura da cidade divulgou o balanço da festa que movimentou mais de 4 milhões de foliões entre os dias 12 e 18 de fevereiro.

Os dados foram repassados em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (19), na sede da gestão municipal, no Varadouro. A prefeita Mirella Almeida (PSD) participou junto com o secretariado.

Economia

De impacto econômico, a movimentação financeira foi de R$ 1,5 bi em economia circular. A rede hoteleira teve 99% de ocupação e os serviços mais utilizados foram de alimentação, transporte, compras e hospedagem, resultando num ticket médio de R$ 164,47, por folião.

Segundo as informações da prefeitura, questionários aplicados durante a folia revelaram avaliação positiva, com satisfação média de 4,26 e índice de aprovação de 85,20%.





Segurança

Olinda contou com mais de 7 mil agentes de segurança, sendo 5.790 policiais militares e 886 guardas municipais, com 154 câmeras de monitoramento em tempo real com imagens compartilhadas entre a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), o Centro Integrado de Defesa Social (CIODS), a sede da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), a Guarda Civil Municipal de Olinda e a Central de Monitoramento do Carnaval.

Através das câmeras e dos drones, 18 eventos foram identificados e necessários para atuação da Guarda Municipal, Controle Urbano e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Saúde

Entre as ações de saúde para auxílio do folião, a cidade teve trabalho integrado das vigilâncias sanitária e epidemiológica em comércios formais e informais, para garantir segurança alimentar, além de atendimento hospitalar.

- Vigilância Sanitária

1.219 inspeções sanitárias;

114 apreensões;

1 intercorrência registrada.

- Vigilância epidemiológica

12 notificações registradas;

Nenhum surto identificado.

- Atendimento Pré-Hospitalar SAMU

95 atendimentos nas viaturas descentralizadas (Carmo, Prefeitura e Guadalupe), garantindo agilidade no socorro.

- Atendimentos nas Unidades 24h

SPA: 676 atendimentos

UPA Rio Doce: 1.178 atendimentos

- Policlínica Barros Barreto

742 atendimentos;

20 casos de agressão;

1 trauma;

6 atendimentos pediátricos;

23 atendimentos a adolescentes.



- Posto Homem da Meia-Noite

5 atendimentos, sendo 1 trauma.

- Promoção e Prevenção HIV e Sífilis

1.166 testagens rápidas;

Distribuição de preservativos;

Orientações e aconselhamento em saúde.

