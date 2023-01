Carnaval de Olinda abre inscrição para o Camarote da Acessibilidade

A- A+

Instalado na Avenida da Liberdade, na Praça do Carmo, o Camarote da Acessibilidade do Carnaval de Olinda abre, nesta quarta-feira (1º), inscrições para os foliões.



O camarote funcionará do Sábado de Zé Pereira (18) à Terça-feira de Carnaval, das 9h às 16h. Por dia, serão 60 vagas para a pessoa com deficiência e 60 para seus acompanhantes. Cada pessoa pode escolher dois dias de folia no espaço.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10, das 8h às 13h, de três formas: pelo telefone (81) 98990.4633, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 536, no Bairro Novo.

Para o cadastro, é necessário apenas o nome completo, RG, telefone e nome completo do acompanhante.

