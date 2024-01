Carnaval de Olinda abre inscrições para Catadores de Materiais Recicláveis nesta segunda-feira (15)

A- A+

A partir da segunda-feira (15), catadores de materiais recicláveis que desejam trabalhar no Carnaval de Olinda, podem se cadastrar, no horário das 8h às 13h, na Secretaria Executiva de Planejamento Ambiental, localizada na Estrada do Bonsucesso, n° 306, bairro com o mesmo nome ou de maneira on-line através do link disponibilizado pelo órgão.

Para se inscrever é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Para as pessoas em situação de rua, que não possuem a documentação completa exigida, deve apresentar, obrigatoriamente, seu nome completo. Todos os inscritos sairão com o seu crachá de identificação de forma instantânea.

Quem optar pela inscrição on-line, precisará ir pessoalmente receber o seu crachá e materiais na Secretaria nos mesmos horários de cadastramento.



Trabalho e renda

Os catadores cadastrados também receberão ecobags, camisas, luvas, alimentação diária e noturna. Para os filhos destes profissionais, a Prefeitura irá disponibilizar um espaço de lazer e convivência, com segurança e alimentação garantidas. Além disso, toda transação financeira dos trabalhadores será realizada no ato da pesagem do resíduo com pagamento em espécie ou via Pix.

Os valores pagos estão dentro dos praticados pelo mercado, sendo, R$5,20 o kg do alumínio. R$1,00 o Kk da PET/Plástico e R$ 0,20 kg de papelão. Além de receber doações de óleo usado.

A ação tem parceria com a cooperativa de catadores de Olinda - Coocencipe e tem objetivo de garantir trabalho e renda com dignidade de forma respeitável para os catadores de resíduos reciclados, gerando impactos ambientais, sociais positivos para o município e para vida destes profissionais.



Veja também

EUA Argumentos finais no julgamento de Trump por fraude fiscal em NY