A- A+

FOLIA Carnaval 2026: Vassourão prepara abertura da folia em Olinda com lavagem simbólica das ladeiras Lavagem das ladeiras vai ser feita pelos garis às 6h no Sítio Histórico

Antes mesmo da abertura oficial do Carnaval de Olinda, um dos momentos mais simbólicos da festa já toma conta das ladeiras nesta quinta-feira (12). O tradicional Bloco Vassourão volta às ruas do Sítio Histórico para realizar a lavagem simbólica que marca o início dos preparativos finais para a maior festa popular da cidade.

Formado pelos garis da prefeitura de Olinda, o cortejo começa às 6h, com saída do Mercado da Ribeira. A ação une trabalho, frevo e celebração em um ato que já faz parte do calendário carnavalesco pernambucano.

Tradição nas ladeiras

Com vassouras nas mãos e frevo no pé, os profissionais de limpeza urbana transformam a rotina em espetáculo. A lavagem das ladeiras é simbólica, mas também reforça o compromisso com a organização e a manutenção dos espaços públicos durante o período de maior circulação de foliões na cidade.

O Vassourão é considerado por muitos como o “abre-alas” do Carnaval de Olinda, antecipando o clima de festa que toma conta das ruas históricas nos dias seguintes.

Operação reforçada

A ação contará com cerca de 100 trabalhadores, além do apoio de um caminhão compactador, um caminhão-pipa e uma varredeira mecânica.

O objetivo é garantir eficiência na limpeza das principais vias do Sítio Histórico, que deve receber milhares de foliões ao longo da programação carnavalesca.

Mais do que um ato simbólico, o Bloco Vassourão também representa a valorização dos servidores que atuam na linha de frente da manutenção da cidade. Em meio ao frevo e à animação, a mensagem é clara: não existe Carnaval grandioso sem organização e cuidado com Olinda.

Veja também