Carnaval de Olinda: confira homenageados aclamados em votação popular para folia de 2026

O Carnaval de Olinda definiu os homenageados para 2026. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (28), após votação popular.

Os vencedores foram o carnavalesco Eraldo Gomes, como homenageado em vida, com 39,72% dos votos; Maestro Lessa, como homenageado em memória (36,11%); além de Dona Aurinha do Coco (in memoriam) e Ernane Lopes (em vida), que serão celebrados no Título História Viva 2026, que reconhece grandes personalidades da cultura local.

Segundo a gestão municipal, a votação "mobilizou milhares de pessoas e fortaleceu o vínculo entre o Carnaval de Olinda e sua identidade popular".



A abertura oficial das festas na cidade acontece no dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, na Praça do Carmo, com show de Nação Zumbi. Até lá, no entanto, Olinda segue como um dos grandes polos do estado para o Carnaval e recebe, todos os finais de semana, prévias com blocos, troças e programações especiais nos preparativos para a folia.

Confira, abaixo, mais detalhes sobre cada homenageado.

Homenageado em vida: Eraldo Gomes – Carnavalesco

O carnavalesco Eraldo Gomes foi aclamado por 39,72% dos votantes. Sua atuação é marcada pela dedicação ao Carnaval e à preservação da cultura popular de Olinda. Agente cultural, ele transita entre o Carnaval, o artesanato, as artes plásticas e a defesa do patrimônio cultural material e imaterial do município.

Filho de José Miguel Gomes, ex-presidente do Homem da Meia-Noite, e neto de Zé de Lúcia, um dos fundadores do Clube Lenhadores de Olinda, Eraldo cresceu imerso nas manifestações culturais da cidade.

No Carnaval, participou da fundação da Troça Carnavalesca Menina da Tarde, em 1977, e, dois anos depois, criou a Troça Carnavalesca Mista John Travolta, hoje uma das mais representativas de Olinda, reconhecida pela irreverência, diversidade e valorização do frevo.

Eraldo desenvolve ainda um trabalho contínuo no artesanato, com destaque para o entalhamento em madeira. Suas obras dialogam diretamente com a identidade cultural olindense e integram coleções e exposições no Brasil e no exterior, ampliando o alcance da arte popular da cidade.

Homenageado em memória: Maestro Lessa – José Bezerra da Silva (in memoriam)

Com 36,11% dos votos, o nome do Maestro Lessa foi escolhido para a homenagem em memória. Regente, formador e referência do frevo de rua tradicional, José Bezerra da Silva construiu uma trajetória dedicada à música carnavalesca, com rigor técnico e profundo respeito às tradições.

Natural de Nazaré da Mata, iniciou-se como trombonista e, a partir da década de 1990, consolidou-se como um dos principais regentes do Carnaval pernambucano. Fundador da Orquestra do Maestro Lessa, esteve à frente de blocos históricos como Pitombeira dos Quatro Cantos, Clube Vassourinhas, Tá Maluco e Amantes de Glória, sendo peça-chave na preservação do frevo de rua.

Falecido em julho de 2025, aos 89 anos, Maestro Lessa deixou um legado permanente. Sua orquestra segue em atividade, assegurando a continuidade de sua obra e reafirmando sua importância para o Carnaval de Olinda e para a memória coletiva da música pernambucana.

Título História Viva 2026

Dona Aurinha do Coco (in memoriam)

Áurea da Conceição de Assis Souza foi uma das grandes guardiãs da cultura popular pernambucana. Mestra do coco, dedicou a vida à preservação dessa expressão ancestral, transmitindo saberes por meio da oralidade, da dança e do canto. Sua presença nas rodas de coco transformava cada apresentação em um ato de resistência cultural. Falecida em 27 de janeiro de 2022, aos 63 anos, Dona Aurinha segue viva na memória, no ritmo dos tambores e na força da tradição popular.

Ernane Lopes (em vida)

Natural de Olinda, Ernane Lopes, aos 81 anos e com sete décadas dedicadas ao Carnaval, é reconhecido como o carnavalesco mais antigo ainda em atividade na cidade. Fundador do boneco gigante Menino da Tarde, símbolo da irreverência e da identidade olindense, Ernane construiu uma trajetória marcada pela valorização e renovação das tradições carnavalescas. Sua atuação inspira gerações e reforça o Carnaval como expressão viva da cultura e do pertencimento do povo de Olinda.

Com os homenageados definidos, o Carnaval 2026 reafirma sua essência: celebrar a memória, reconhecer quem constrói a cultura e manter viva a identidade de uma das maiores festas populares do mundo.

