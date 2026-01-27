A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval de Olinda confirma Nação Zumbi na programação de abertura Grupo pernambucano se apresenta na quinta-feira (12) e marca o início oficial da folia na cidade

O grupo Nação Zumbi vai comandar a abertura oficial do Carnaval de Olinda 2026. A apresentação está marcada para a quinta-feira, 12 de fevereiro, na Praça do Carmo, um dos principais polos da festa.

A confirmação foi feita pela Prefeitura de Olinda, que deu início à divulgação da programação do próximo Carnaval.

Referência da música pernambucana e do movimento manguebeat, o Nação Zumbi leva ao palco um repertório que atravessa gerações e dialoga diretamente com a identidade cultural da cidade.

Clássicos como Maracatu Atômico, Da Lama ao Caos, A Praieira e Quando a Maré Encher devem integrar o show, reunindo foliões e moradores no início da programação momesca.

A escolha do grupo para a abertura reforça a proposta de valorizar artistas locais e a história musical de Pernambuco.

A expectativa é de grande público na Praça do Carmo, tradicional ponto de concentração do Carnaval de Olinda, conhecido pela ocupação intensa do espaço público e pela diversidade de manifestações culturais.

Além de Nação Zumbi, a Prefeitura também confirmou outras atrações para os primeiros dias da festa. Alceu Valença se apresenta também na abertura, no dia 12 de fevereiro, enquanto Raphaela Santos sobe ao palco na sexta-feira, dia 13. Segundo a gestão municipal, novos nomes e a programação completa dos palcos devem ser anunciados nos próximos dias.

