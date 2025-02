Carnaval de Olinda é aberto oficialmente; shows completam a programação nesta quinta (27)

A- A+

Começou oficialmente nesta quinta-feira (27) a programação do Carnaval 2025 de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A abertura da folia na Marim dos Caetés foi com a chegada do Cortejo Brincantes de Pernambuco, reunindo mais de 500 passistas e 90 músicos no Largo do Amparo.

O desfile seguiu pelos Quatro Cantos, passou pela prefeitura da cidade, desceu pela rua 27 de Janeiro até a Praça do Carmo, onde estão os palcos que darão início à programação.

Grupos e companhias como Frevo Kids, Frevarte, Cia Passo nas Ladeiras, Brincantes das Ladeiras, Frevança, dentre outros agitaram o público com muito frevo. As orquestras do Maestro Carlos, Henrique Dias e Maestro Oséas completaram a trilha sonora da abertura do Carnaval por todo o Sítio Histórico.

Este ano, o tema do Carnaval de Olinda é “Todos Juntos Numa Só Alegria” e receberá, em todos os sete polos, mais de 150 artistas. Nesta noite, os foliões poderão acompanhar as apresentações de Ganga Barreto, Lenine, Raphael Santos e Alceu Valença. A programação oficial terá ao todo sete dias, seguindo até a Quarta-feira de Cinzas, no dia 5 de março.

Cortejo de abertura do Carnaval de Olinda reúne blocos e troças tradicionais da cidade. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Segurança

O efetivo da Guarda Civil Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar de Pernambuco e demais órgãos das gestões municipal e estadual para reforçar a segurança em Olinda.

Outra medida será a Delegacia Interativa Perdidos e Achados. O espaço funcionará 24 horas por dia durante o Carnaval, na sede da Secretaria de Segurança Cidadã (Guarda Municipal), localizada na avenida Santos Dumont, no Varadouro.

No local, poderão ser recebidos documentos e objetos encontrados, além da confecção de Boletins de Ocorrência virtuais pelo site da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS-PE).

Haverá também a instalação de 120 câmeras de videomonitoramento, sendo 108 em 35 Totens, mais 12 adicionais. As imagens serão compartilhadas em tempo real com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), o Centro Integrado de Defesa Social (CIODS) e a sede da Ciatur.

