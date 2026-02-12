A- A+

CARNAVAL 2026 Carnaval de Olinda é aberto oficialmente; shows completam a programação nesta quinta-feira (12) Expectativa da Prefeitura da cidade é reunir mais de quatro milhões de foliões até a Quarta-feira de Cinzas

Com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico, foi aberto oficialmente o Carnaval 2026 de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Centenas de passistas e músicos se reuniram no Largo do Amparo, passando pelos Quatro Cantos e finalizando na Praça do Carmo, onde estão os palcos que darão início à programação que se estenderá durante a noite.

Este ano, o tema do Carnaval de Olinda é “Tá todo mundo aqui!”, celebrando o encontro, a diversidade e a ocupação coletiva das ruas.

Ao todo, serão 11 polos espalhados pela cidade, sendo oito deles com atrações musicais.

Nesta noite, os foliões acompanharam as apresentações da Orquestra Henrique Dias, com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba e Larissa Lisboa.

Além disso, estarão no palco “Pernambuco meu País – Polo Erasto Vasconcelos” Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi.

Além do Polo Erasto Vasconcelos, Olinda terá polos em Guadalupe, Varadouro, Rio Doce, Peixinhos e Cidade Tabajara (Casa da Rabeca), assim como o Alafin Oyó, Polo Infantil, Polo Gastronômico, Polo de Acolhimento e Camarote da Acessibilidade. O Carnaval da cidade homenageia Eraldo Gomes e Maestro Lessa – José Bezerra da Silva (in memoriam).

A estimativa da Prefeitura de Olinda é que aproximadamente quatro milhões de pessoas estejam presentes no Carnaval da Marim dos Caetés, movimentando cerca de R$ 1,5 bilhão no município.

Segurança

O efetivo da Guarda Civil Municipal atuará de forma integrada com a Polícia Militar e demais órgãos da gestão municipal e estadual para reforçar a segurança, com 90 profissionais a cada turno de 8 horas. A cidade espalhou 152 câmeras, sendo 126 em 39 Totens, mais 26 adicionais, ampliando o videomonitoramento.

A central de Achados e Perdidos funcionará 24 horas por dia, até a Quarta de Cinzas (18), na sede da Secretaria de Segurança Cidadã (Guarda Municipal).

Para verificar se um documento ou objeto perdido foi encontrado, o cidadão pode comparecer ao local, entrar em contato pelo WhatsApp (81) 98979-0054 (atendimento somente por mensagens) ou acessar o site da Prefeitura de Olinda, no www.olinda.pe.gov.br, na aba “Serviços”.

Também será oferecido confecção de Boletim de Ocorrência (BO), através da Delegacia Interativa, hospedada no site da SDS-PE, com impressão do BO.

Mobilidade

Para reforçar a organização da mobilidade durante o Carnaval de Olinda 2026, a Prefeitura implantou uma nova tecnologia de monitoramento de trânsito nos pontos de bloqueio da cidade.

No momento da entrega dos adesivos de acesso, os veículos previamente cadastrados receberão um chip eletrônico, que permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação, garantindo mais agilidade e segurança no controle do tráfego.

O sistema contará com fiscalização em tempo real por meio de um painel eletrônico integrado e com a instalação de semáforos nos bloqueios móveis. Ao todo, serão cinco pontos de bloqueio, sendo três em funcionamento 24 horas por dia.

A tecnologia permitirá um acompanhamento mais preciso da circulação de veículos, facilitando a atuação dos agentes de trânsito e contribuindo para um fluxo mais organizado durante os dias de festa.

