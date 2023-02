Carnaval de Olinda ganhará espaço com entrada gratuita para os foliões

A- A+

Após dois anos sem folia, o Carnaval de Olinda promete ser diferente de tudo. Uma das novidades é que a cidade ganhará uma casa de apoio para os foliões, com entrada gratuita, mediante o cadastro na plataforma da F12.Bet, uma das patrocinadoras do evento, e que tem como embaixador, o jogador Falcão, considerado o Rei do Futsal.



O espaço fica localizado na Rua Prudente de Morais, 281, no Carmo, ao lado da famosa casa de Alceu Valença, e funcionará todos os dias de carnaval.

Reconhecida por promover experiências de entretenimento digital e online, a empresa é patrocinadora master do evento e proporcionará várias comodidades aos foliões na Casa F12.Bet, como água, espaço para descanso, banheiros e brindes exclusivos.

"Estávamos muito ansiosos para compartilhar essa parceria com a Prefeitura de Olinda. Nossa empresa surgiu com esse intuito, de gerar experiências para as pessoas, e nós sabemos o quanto os foliões estão aguardando por esse retorno do carnaval. Então, nada mais justo do que a Casa F12.Bet para disponibilizar mais conforto para quem vai curtir a folia", disse Marcelo Seiroz, sócio da F12.Bet.

