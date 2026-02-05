A- A+

folia Carnaval de Olinda: prefeitura implanta cortejo com orquestra itinerante nos intervalos dos desfiles Cortejo ocorrerá nos principais pontos de circulação do Sítio Histórico

As ladeiras de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, estarão ainda mais animadas no Carnaval 2026. A prefeitura da cidade implantou o projeto "Cortejo com Orquestra Itinerante", que garante muito frevo durante os intervalos dos desfiles.

A novidade foi anunciada pela gestão municipal na manhã desta quinta-feira (5), durante coletiva de imprensa.

De acordo com a Prefeitura de Olinda, o cortejo reforça a presença do frevo nas ruas e amplia a experiência dos foliões nos principais pontos de circulação do Sítio Histórico.

Os percursos contemplados serão Rua do Amparo até o Guadalupe; Carmo até a Rua do Bonfim; Rua do Amparo até a Rua 13 de Maio; e Varadouro até a Rua 15 de Novembro.

Nos intervalos dos desfiles, durante o turno da manhã, o público contará com apresentações a cada duas horas de orquestra formada por 12 músicos, além de passistas de frevo e porta-estandarte.

Já no turno da tarde, o cortejo ganha reforço com orquestra, boneco gigante e porta-estandarte.

"A ação acontecerá em quatro pontos estratégicos de maior movimentação, por onde tradicionalmente passam orquestras, blocos e agremiações", afirmou a gestão municipal.

