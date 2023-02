Carnaval de Olinda recebeu 3,9 milhões de pessoas e movimentou R$ 382 milhões, diz prefeitura

A- A+

Após dois anos sem folia por causa da pandemia de Covid-19, o Carnaval de Olinda recebeu mais de 3,9 milhões de pessoas durante os seis dias de festa. De acordo com a gestão municipal, houve um incremento de aproximadamente R$ 382 milhões na economia da cidade e foi registrada uma taxa de ocupação de 98% da rede hoteleira.



No campo da segurança pública, a prefeitura de Olinda afirma que não foram registradas ocorrências de grande porte.

O balanço do Carnaval olindense foi apresentado em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (23), no Palácio dos Governadores, sede do executivo municipal.



Ao todo, a festa - que começou na última quinta (16) e se estendeu até a Quarta-feira de Cinzas (22) - contou com oito polos descentralizados, e mais de 300 atrações, das quais 95% eram pernambucanas. A prefeitura estima, ainda que mais de 1500 blocos e 350 orquestras desfilaram pelas ruas da cidade no período momesco.



“Após dois anos sem Carnaval as pessoas estavam com uma expectativa muito grande para vivenciar esse momento. Tivemos grandes atrações, mais de 350 músicos de orquestras contratadas pela prefeitura e grandes artistas que se apresentaram nos oito polos descentralizados", comenta Gabriela Campelo, secretária de Cultura de Olinda.



Para o Professor Lupércio (SD), prefeito de Olinda, a organização da festa foi bem sucedida. “Desde as prévias começamos uma preparação para chegarmos onde chegamos. Há motivos de sobra pra gente comemorar. Na abertura, falamos que faríamos o maior Carnaval da história de Olinda e realmente fizemos”, comentou o chefe do executivo municipal.

Segundo a gestão, nove boletins de ocorrência foram registrados na delegacia móvel instalada pela Secretaria de Segurança; a pasta afirma, ainda, que nenhum homicídio foi registrado durante o Carnaval. Na central de achados e perdidos, mais de 1500 itens foram recebidos. Entre os pertences estão celulares, documentos, cartões de crédito, cartões VEM, bolsas e chaves de veículos. Os objetos podem ser recuperado na Secretaria de Segurança Urbana, na Rua Santos Dumont, 177, Varadouro. Depois de 30 dias, os pertences não recolhidos serão Central dos Correios da cidade.

Atendimentos em saúde e limpeza urbana

De acordo com a Secretaria de Saúde de Olinda, 827 atendimentos de clínica médica foram registrados durante o esquema especial montado para o Carnaval. Ainda, equipes de saúde realizaram 1824 testes rápidos de ISTs (divididos entre HIV e sífilis) e distribuíram mais de 400 mil preservativos.

Ao todo, 285 agentes de limpeza foram mobilizados para atuar nas ruas do Sítio Histórico durante a folia; em média, 80 toneladas de lixo foram recolhidas a cada dia de festa.

Veja também

Faketronics Ação apreende R$ 1 milhão em TVs box, videogames e brinquedos falsificados no Centro do Recife