A- A+

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO Carnaval de Olinda tem Alceu Valença, Nação Zumbi, Priscila Senna, Lexa e mais; confira programação Ao longo dos seis dias de festa, entre 12 e 17 de fevereiro, grandes nomes da cultura local e de outros estados

A programação do Carnaval de Olinda foi divulgada oficialmente na manhã desta segunda-feira (2). O polo principal da folia, como de costume, será no Carmo, no Palco Pernambuco Meu País.

Ao longo dos seis dias de festa, entre 12 e 17 de fevereiro, grandes nomes da cultura local e de outros estados como Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Molejo e Lexa vão animar os foliões.

Outro destaque da programação está na abertura, no dia 12, que será comandada pelo grupo Nação Zumbi, como já havia sido adiantado pela prefeitura da cidade. Com um repertório atravessa gerações e dialoga diretamente com a identidade cultural da cidade, clássicos como Maracatu Atômico, Da Lama ao Caos, A Praieira e Quando a Maré Encher devem integrar o show.



A programação deste ano contará ainda com uma mistura de ritmos, com importantes nomes do brega, samba, pagode e MPB, além de nomes em ascensão, como Joyce Alane e Martins.

Além dos palcos, claro, o público pode esperar os desfiles de blocos pelo Sítio Histórico, tradição que faz a cidade ferver todos os anos.

Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Olinda 2026.

Quinta-feira (12/02)

Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui"

Orquestra Henrique Dias, com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba e Larissa Lisboa

Priscila Senna

Alceu Valença

Nação Zumbi

Sexta-feira (13/02)

Breggae

Dada Boladão com participação de Mc Leozinho

Amigas do Brega

Raphaela Santos

Theuzinho

Sábado (14/02)

Nena Queiroga

Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França

Joyce Alane

Martins

Maeana

Domingo (15/02)

Gangga Barreto

Isadora Melo

Fundo de Quintal

Mombojó

Eddie

Molejo

Segunda-feira (16/02)

Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena

Maciel Salu

Maneva

Almerio

Siba

Lexa

Terça-feira (17/02)

Nailson Vieira

Leo da Bodega

Devotos

Academia da Berlinda

Orquestra de Bolso

Cordel do Fogo Encantado

Veja também