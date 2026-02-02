Carnaval de Olinda tem Alceu Valença, Nação Zumbi, Priscila Senna, Lexa e mais; confira programação
Ao longo dos seis dias de festa, entre 12 e 17 de fevereiro, grandes nomes da cultura local e de outros estados
A programação do Carnaval de Olinda foi divulgada oficialmente na manhã desta segunda-feira (2). O polo principal da folia, como de costume, será no Carmo, no Palco Pernambuco Meu País.
Ao longo dos seis dias de festa, entre 12 e 17 de fevereiro, grandes nomes da cultura local e de outros estados como Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Molejo e Lexa vão animar os foliões.
Leia também
• Homenageado do Carnaval do Recife, Lenine conta sua relação com a maior festa popular do Brasil
• Congresso reabre sob tensão política e deixa escala 6x1 e trabalho por app para depois do Carnaval
• Carnaval: oportunidade para empreender e gerar renda extra
Outro destaque da programação está na abertura, no dia 12, que será comandada pelo grupo Nação Zumbi, como já havia sido adiantado pela prefeitura da cidade. Com um repertório atravessa gerações e dialoga diretamente com a identidade cultural da cidade, clássicos como Maracatu Atômico, Da Lama ao Caos, A Praieira e Quando a Maré Encher devem integrar o show.
A programação deste ano contará ainda com uma mistura de ritmos, com importantes nomes do brega, samba, pagode e MPB, além de nomes em ascensão, como Joyce Alane e Martins.
Além dos palcos, claro, o público pode esperar os desfiles de blocos pelo Sítio Histórico, tradição que faz a cidade ferver todos os anos.
Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Olinda 2026.
Quinta-feira (12/02)
- Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui"
- Orquestra Henrique Dias, com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba e Larissa Lisboa
- Priscila Senna
- Alceu Valença
- Nação Zumbi
Sexta-feira (13/02)
- Breggae
- Dada Boladão com participação de Mc Leozinho
- Amigas do Brega
- Raphaela Santos
- Theuzinho
Sábado (14/02)
- Nena Queiroga
- Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
- Joyce Alane
- Martins
- Maeana
Domingo (15/02)
- Gangga Barreto
- Isadora Melo
- Fundo de Quintal
- Mombojó
- Eddie
- Molejo
Segunda-feira (16/02)
- Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
- Maciel Salu
- Maneva
- Almerio
- Siba
- Lexa
Terça-feira (17/02)
- Nailson Vieira
- Leo da Bodega
- Devotos
- Academia da Berlinda
- Orquestra de Bolso
- Cordel do Fogo Encantado