Carnaval de Olinda tem Alceu Valença, Nação Zumbi, Priscila Senna, Lexa e mais; confira programação

Ao longo dos seis dias de festa, entre 12 e 17 de fevereiro, grandes nomes da cultura local e de outros estados

Programação contará com grandes nomes da música local e nacional - Foto: Divulgação

A programação do Carnaval de Olinda foi divulgada oficialmente na manhã desta segunda-feira (2). O polo principal da folia, como de costume, será no Carmo, no Palco Pernambuco Meu País.

Ao longo dos seis dias de festa, entre 12 e 17 de fevereiro, grandes nomes da cultura local e de outros estados como Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Molejo e Lexa vão animar os foliões.

Outro destaque da programação está na abertura, no dia 12, que será comandada pelo grupo Nação Zumbi, como já havia sido adiantado pela prefeitura da cidade. Com um repertório atravessa gerações e dialoga diretamente com a identidade cultural da cidade, clássicos como Maracatu Atômico, Da Lama ao Caos, A Praieira e Quando a Maré Encher devem integrar o show.

A programação deste ano contará ainda com uma mistura de ritmos, com importantes nomes do brega, samba, pagode e MPB, além de nomes em ascensão, como Joyce Alane e Martins.

Além dos palcos, claro, o público pode esperar os desfiles de blocos pelo Sítio Histórico, tradição que faz a cidade ferver todos os anos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confira, abaixo, a programação completa do Carnaval de Olinda 2026.

Quinta-feira (12/02)

Sexta-feira (13/02)

Sábado (14/02)

Domingo (15/02)

Segunda-feira (16/02)

Terça-feira (17/02)

