A- A+

Carnaval 2023 Carnaval de Olinda terá reforço na saúde e estande com testes para ISTs; veja pontos de atendimento Abertura oficial do Carnaval da cidade acontece nesta quinta (16)

A Prefeitura de Olinda divulgou, nesta quarta-feira (15), os serviços de saúde para o Carnaval 2023. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, haverá reforço nas equipes e na estrutura de atendimento e ações focadas na prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).



Um dos pontos destacados pela secretaria é a descentralização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante os dias de festa, haverá seis viaturas de prontidão em pontos estratégicos do Sítio Histórico, principal polo da Folia em Olinda. As ambulâncias ficarão no Largo de Guadalupe, na Ladeira da Sé, Praça do Carmo e na Policlínica João de Barros Barreto. Já duas viaturas (uma delas equipada com UTI) ficarão na base do Samu, localizada no Varadouro.



Além do Samu, haverá serviços de urgência e emergência 24h na Escola Maria da Glória, em Guadalupe; na Policlínica João Barros Barreto, no Carmo; no Hospital do Tricentenário, em Bairro Novo; e no Serviço de Pronto Atendimento de Peixinhos (SPA). Todos esses postos, segundo a gestão, terão atendimento médico e de enfermagem, sala de medicação, sala vermelha, sala de sutura e ambulâncias de prontidão.

Para o desfile do Homem da Meia-Noite, que começa à meia-noite do Sábado de Zé Pereira, será instalado um serviço de urgência na Praça do Rosário, em frente à sede da agremiação. O estande funcionará a partir das 20h.





A secretária de Saúde de Olinda, Ana Cláudia Callou, afirma que a maior novidade em relação aos outros carnavais na área é a maior descentralização dos locais de atendimento.“Planejamos, na área de saúde, um carnaval alegre e seguro, com atendimento disponível para todos que precisarem. A saúde tem que estar cada vez mais próxima do folião, queremos entregar à população um serviço de qualidade e com polos descentralizados de atendimento”.

Além dos serviços de urgência e emergência, haverá mobilização das equipes de vigilância sanitária do município. Nos dias de festa, das 4h às 10h, serão instaladas barreiras para fiscalização de alimentos e bebidas levadas ao Sítio Histórico. A secretaria de Saúde afirma, ainda, que haverá fiscalização de ambulantes das 8h às 14h, diariamente.



Prevenção a ISTs

De acordo com a secretária Ana Cláudia Callou, também haverá um foco na prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) durante o Carnaval. A pasta disponibilizará testagens rápidas de HIV e Sífilis das 11h às 18h em todos os dias de folia; o estande para testes fica na Praça João Pessoa, no Carmo, ao lado dos Correios.



Ainda, serão ofertados os serviços de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) no Hospital do Tricentenário. Nos seis dias de festa, agentes de saúde distribuirão, pelas ruas de Olinda, cerca de 1 milhão de preservativos.

Veja também

Justiça Operação conjunta apura suposto esquema bilionário de venda de ouro