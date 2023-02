Carnaval de Paulista tem Priscila Senna, Tayara Andreza, Ed Carlos e Patusco; confira programação

A- A+

A cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, divulgou, nesta quarta-feira (15), a programação do Carnaval 2023, que homenageia o mestre Galo Preto; Seu Lula do Engenho Maranguape (In memoriam) e Jorge Verdinho (In memoriam).



Entre as atrações estão Belo Xis, Ed Carlos, Priscila Senna, Tayara Andreza e o grupo Patusco, que se apresentam no polo Janga, localizado na Praça Cantor Augusto César, no bairro do Janga, a partir das 11h.





A programação também conta com polo infantil, no Ecoparque das Paineiras, na PE-15, em frente ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira, com orquestra de frevo a partir das 16h.



Confira a programação do Carnaval de Paulista:

Domingo (19)

Mestre Galo Preto

Banda Metamorfose

Belo Xis

Du Sodre

Cláudia Lauterer

Segunda-feira (20)

Ciranda de Mangue

Zeca do Rolete

Rodrigo Raposo

Banda Encantos

Ed Carlos

Terça-feira (21)

Cicinho

Cilene Araújo

Any Mello

Alice Novais

Allejandro Swingado

Quarta-feira (22)

Patusco

Ricardo Alegria

Dany Miller

Tayara Andreza

Priscila Senna

