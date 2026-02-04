A- A+

PERNAMBUCO Carnaval de Pernambuco contará com segurança de mais de 3 mil novos servidores e 300 câmeras Neste ano, o Governo vai aumentar o número de videomonitoramento

O Governo de Pernambuco divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), no Museu do Estado de Pernambuco, no bairro das Graças, os detalhes da Folia de Momo. Com o tema “A gente é festa”, a festividade vai contar com a atuação de mais de 3 mil policiais servidores recém-formados.

"Queremos que as pessoas saiam de casa com o espírito de ir para a folia, de brincar, não da violência. Não levar nenhum tipo de arma para as ruas. Teremos pontos de controle de acesso com revista no Recife Antigo e em Olinda. A gente quer só essa alegria sendo repercutida para todo o Brasil e para o mundo", pontuou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho.

Reforço do efetivo

Neste ano, segundo o secretário, serão feitos 68 mil lançamentos extraordinários de policiais para reforçar a segurança do Estado durante o Carnaval.

"São policiais que vendem suas folgas. Eles são voluntários ou, a depender do momento, escalados para que reforcem esse momento com uma demanda extraordinária para reforçar a segurança", explicou Alessandro de Carvalho.

No ano passado, o esquema montado para o Carnaval continha 11 dias de atuação, em uma junção entre os dias de festejos, feriado da Data Magna, em 6 de março, e ponto facultativo do Governo de Pernambuco. "Este ano nós não temos isso. Então mantivemos o mesmo efetivo extraordinário [do ano passado], e esse efetivo novo, que entrou a partir de agosto, de mais de 3 mil policiais e bombeiros", disse.





Esse novo efetivo, de acordo com o secretário, passou por um período intenso de treinamento e já está pronto para atender a população. "Os policiais novatos acabaram de passar por um Curso de Formação de sete meses. Uma intensa carga de instruções voltadas a preservação dos direitos humanos, do cidadão e como tratar. Os policiais mais antigos também passam por instruções", afirmou.

Planejamento e uso de drones

Neste ano, o Governo vai aumentar o número de videomonitoramento. Enquanto no ano passado foram 40 câmeras utilizadas, em 2026 serão 325 câmeras fixas e 360º, distribuídas nos principais polos do estado.





Coletiva de imprensa do Governo de Pernambuco Carnaval 2026.

O planejamento ainda inclui uso de drones modernos, com 11 equipamentos operando nas cidades de Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Paudalho, Nazaré da Mata, Goiana, Pesqueira e Triunfo. Os drones voam até por 12 horas e contam com zoom de até 200x, com o objetivo de garantir a segurança dos foliões.

"Cada cooperativa, como Bombeiros, Polícia Civil, GTA, tem uma visão específica, mas isso vai para o Centro de Comando e Controle. De lá, temos um gerenciamento mais coordenado de todos os meios para que o folião, seja de Pernambuco ou de fora, brinque com segurança", explicou o secretário.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), também serão instalados totens de observação, plataformas elevadas, reconhecimento facial no Recife e Olinda, câmeras corporais em grandes eventos e apoio aéreo de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo.

Reconhecimento facial

Para 2026, o secretário garantiu o uso de tecnologia de reconhecimento facial nos principais polos de festa. No Carnaval do ano passado, o recurso resultou em prisões no Recife e em Olinda de criminosos com mandado em aberto.

"Essa tecnologia estará de novo este ano em Olinda e no Recife para que a gente não permita que pessoas procuradas pela Justiça, criminosos, estejam de qualquer forma colocando em risco o nosso Carnaval", afirmou o secretário.

Abordagem e uso da força

Ainda de acordo com o secretário, não é admitido "qualquer uso excessivo da força". "A força tem que ser empregada no exato limite para que se cesse qualquer tipo de agressão. Se isso sair da medida, pode ter certeza que a Corregedoria vai apurar", explicou.

Além disso, ele chamou atenção e pediu colaboração para que seja analisada toda a ocorrência, caso a caso, no julgamento da intervenção policial.

"Muitas vezes só é passado em mídias sociais o momento da intervenção policial. O que temos com alguma frequência grupos de dezenas de criminosos infiltrados entre os foliões. 30, 40 ou 50 [criminosos] que simulam uma briga entre eles, mas são todos conhecidos entre eles, para roubar um celular ou uma carteira", começou.

"A polícia está distribuída no terreno, muitas vezes está num grupo de oito a 10 policiais para intervir contra 40. Então a intervenção tem que ser enérgica. Cessada a questão pelo limite seletivo da força. Aí, sim, o que vier depois pode se configurar um abuso. Então é importante a gente analisar toda a ocorrência e não somente a intervenção, e isso é feito pela SDS", finalizou.

