BALANÇO Carnaval de Pernambuco recebeu 2,3 milhões de turistas, diz Governo do Estado; confira o balanço Avanços no setor hoteleiro e em medidas de promoção de segurança para mulheres também são destaques do material divulgado

O Governo de Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira (19), o balanço geral do Carnaval deste ano no Estado. De acordo com a gestão, os valores investidos correspondem a R$ 20 milhões - duas vezes maior que o orçamento de 2023 -, destinados à contratação de 1.038 artistas, 40% deles grupos de cultura popular.

"Nós aumentamos o investimento para que pudéssemos promover um Carnaval melhor e mais seguro. Os foliões também puderam conferir atrações culturais de outros Estados, mas também muitas técnicos e artistas locais. Nós queríamos fomentar a nossa cultura por meio do Carnaval", afirmou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

De acordo com a gestão, o Homem da Meia-Noite, Patrimônio Vivo de Pernambuco radicado em Olinda, assim como o Galo da Madrugada, bem cultural do Recife, receberam apoio do Governo do Estado este ano.

Valorização da cultura pernambucana

Um dos pontos altos do Carnaval deste ano, de acordo com o governo, foi a valorização da cultura pernambucana. A medida foi feita através da promoção de atrações tradicionais de cada região, como os Caiporas em Pesqueira; e os Papangus, em Bezerros, ambos municípios localizados no Agreste.

"Usamos o que temos de melhor, a nossa tradição, para promover o nosso Carnaval tanto para a população quanto para os turistas. No Recife e no Interior, trouxemos os bens culturais de cada região, em uma valorização dos nossos costumes para a promoção da festa deste ano", afirmou a presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba.

Outra medida foi a realização de 50 apresentações culturais em instituições públicas de ensino em diversas cidades do Estado."O objetivo era trazer conhecimentos sobre a cultura popular de Pernambuco para que os estudantes possam vivenciar e valorizar os nossos bens culturais, e o Carnaval é uma ótima oportunidade para isso", explicou Renata Borba.



Governo de Pernambuco divulga balanço do Governo de Pernambuco - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Impacto no turismo

Neste ano, a circulação de turistas causou um grande impacto em Pernambuco durante o Carnaval. De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer, 2.352.791 visitantes passaram pelo Estado durante o período carnavalesco.

Turistas estrangeiros representam 2,6% dos visitantes totais. A maioria dessas pessoas veio de Portugal (28,71%), Argentina (17,82%) e França (8,91%).

A circulação gerou, ainda, um impacto econômico grande. Foram movimentados R$ 3,05 bilhões, um aumento de 9% com relação ao ano passado e de 30% se comparado a 2020. O índice de satisfação atingiu 94% de visitantes, que afirmaram que voltariam ao Carnaval de Pernambuco. São destaques da estatística Bezerros e Pesqueira.

"Outro destaque da nossa pesquisa também foi a estatística de 74,50% dos turistas entrevistados que afirmaram que preferiam ver artistas pernambucanos do que artistas de fora. Isso só mostra que a nossa decisão de valorizar artistas locais foi acertada", afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Estado, Daniel Coelho.

"Quem vem para Pernambuco quer viver a nossa cultura e vivenciar os nossos bens culturais. Temos que continuar incentivando os artistas locais, que são tradicionais daqui. Fica o nosso parabéns a todos os artistas e brincantes do nosso Carnaval, que fizeram uma festa muito linda", completou o secretário.

Segurança da Mulher

O Governo de Pernambuco também afirmou que, neste ano, um empenho da pasta foi a promoção de segurança da mulher. Dentre as principais ações, a distribuição de 750 mil cartilhas nos 184 municípios do Estado, 750 mil leques e 200 mil tatuagens com os temas "Tem que Respeitar" e "Não é Não".



O objetivo era fomentar a conscientização da população e trazer orientações sobre como e onde mulheres poderiam buscar ajuda em caso de violência.

Também foi incentivado o uso dos serviços de abrigamento, como o 0800 da Ouvidoria da Mulher, que segue em funcionamento normal.

"Nós fomos direto no foco, para alcançar todas as mulheres que iriam participar do nosso Carnaval. O objetivo é implementar essas medidas nas outras festas que tivermos no decorrer do ano, para continuar impactando cada vez mais pessoas e proporcionar mais segurança para todos", afirmou a secretária da Mulher, Mariana Melo.

