A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval de Salvador: Bell Marques promete pagar por isopor quebrado de ambulantes durante bloco Cantor se apresentou no Vumbora, e episódio chamou sua atenção em meio ao desfile no Circuito Barra-Ondina

O cantor baiano Bell Marques prometeu ajudar ambulantes que tiveram caixas de isopor quebradas durante apresentação dele no Circuito Barra-Ondina do Carnaval de Salvador, na noite dessa sexta-feira (28).

O artista prometeu ajudar os ambulantes com doações de R$ 6 mil, R$ 3 mil para cada um.

Bell notou que, durante o desfile no circuito, dois vendedores ficaram preocupados com as vendas durante o Carnaval após a quebra da caixas.

Ele então prometeu pagar R$ 3 mil para cada um dos dois ambulantes prejudicados pela quebra dos objetos. O momento foi compartilhado por Bell em seu perfil no Instagram.

Ele ainda aproveitou para desejar um "ótimo carnaval para todos esses profissionais que trabalham sem parar" durante o Carnaval baiano.

"Vocês vão na porta do trio, que a gente vai dar R$ 3 mil para menina e R$ 200 para o rapaz, porque mulher tem que receber mais", brincou Bell. "Você vai receber R$ 3 mil e a menina também", emendou o cantor.

No fim do episódio, Bell ainda pediu para os dois distribuírem o que sobrou das bebidas para os "cordeiros" — trabalhadores responsáveis pela organização do bloco Vumbora.



Veja também